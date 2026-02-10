West Ham United akan berusaha untuk mengakhiri dominasi Manchester United yang dipimpin oleh Michael Carrick saat kedua tim bertemu di London, di mana Setan Merah berupaya memperpanjang rekor kemenangan mereka.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan West Ham vs Manchester United, karena GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off West Ham vs Manchester United

Premier League - Premier League London Stadium

West Ham dan Manchester United akan bertanding pada 10 Februari 2026 pukul 20:15 GMT dan 15:15 EST.

Prakiraan Pertandingan

West Ham sedang dalam performa yang kuat belakangan ini, dengan memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka, termasuk kemenangan meyakinkan di kandang Burnley. Berada di peringkat ke-18 klasemen, kemenangan melawan Manchester United akan membantu The Hammers memperkecil selisih poin dengan tim-tim di atas mereka dan memperkuat perjuangan mereka untuk menghindari degradasi.

Di United, West Ham akan berhadapan dengan tim yang sedang dalam performa prima, setelah memenangkan keempat pertandingan Premier League terakhir mereka, termasuk kemenangan nyaman atas Tottenham Hotspur baru-baru ini.

Saat ini berada di peringkat keempat klasemen, Setan Merah dapat naik ke peringkat ketiga jika mereka mengalahkan West Ham dan Aston Villa yang berada di peringkat ketiga kalah dari Brighton and Hove Albion pada 11 Februari.

Cedera, statistik kunci

West Ham akan kehilangan Jean-Clair Todibo karena skorsing dan Lukasz Fabianski cedera.

Sementara itu, Manchester United tidak memiliki masalah skorsing, tetapi Matthijs de Ligt dan Patrick Dorgu cedera, sementara Mason Mount diragukan dan kemungkinan besar tidak akan bermain.

West Ham tak terkalahkan dalam tiga pertemuan terakhir Premier League melawan United, meraih dua kemenangan beruntun dan satu hasil imbang dalam pertandingan tersebut.

Namun, United memiliki jumlah gol terbanyak ketiga di liga (46 gol dalam 25 pertandingan, rata-rata 1,84 per pertandingan).

The Red Devils juga memimpin dengan Bruno Fernandes terlibat dalam 10 gol dalam delapan penampilan tandang terakhirnya (dua gol, delapan assist).

Berita tim & skuad

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

