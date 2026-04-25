Chelsea akan menghadapi semifinal Piala FA ini dalam kondisi yang kacau, sehingga Leeds akan mencium peluang dan optimis bisa mencapai final untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Chelsea vs Leeds, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Chelsea vs Leeds

Pertandingan Chelsea vs Leeds akan dimulai pada 26 Apr 2026 pukul 10:00 EST dan 15:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Hanya 106 hari setelah menjabat, Liam Rosenior dipecat oleh Chelsea setelah kekalahan 3-0 dari Brighton. Itu adalah kekalahan liga kelima berturut-turut bagi The Blues, di mana mereka gagal mencetak gol dalam semua pertandingan tersebut. Rangkaian hasil ini membuat mereka terlempar dari zona kualifikasi Eropa. Calum McFarlane mengambil alih sebagai pelatih sementara, di mana Chelsea akan menghadapi lawan dari Premier League untuk pertama kalinya di Piala FA musim ini.

Leeds memang diunggulkan, tetapi mereka akan tampil percaya diri setelah mencatatkan tujuh pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi. Tim asuhan Daniel Farke juga berada di ambang memastikan kelangsungan hidup di Liga Premier setelah mencapai angka 40 poin, sehingga mereka dapat mengerahkan segala upaya dalam pertandingan Piala FA ini. Hanya satu kemenangan lagi yang memisahkan The Peacocks dari final pertama mereka sejak 1973.

Statistik penting & berita cedera

Selain mencetak gol ke gawang Leeds di awal musim, Pedro Neto telah mencetak empat gol untuk Chelsea di Piala FA musim ini.

Chelsea harus bermain tanpa Cole Palmer dan João Pedro pada pertandingan tengah pekan ini, sementara Estêvão dipastikan absen hingga akhir musim. Daniel James kembali duduk di bangku cadangan untuk Leeds pada Rabu lalu, namun Anton Stach masih belum bisa bermain.

Chelsea telah lolos dari 12 dari 15 semifinal terakhir mereka di kompetisi ini, namun hanya sekali mengangkat trofi sejak 2012.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain 41 Estevao

6 L. Colwill Cedera dan Larangan Bermain 44 I. Gruev

