Southampton akan menghadapi Arsenal di babak perempat final Piala FA dengan target menghentikan upaya The Gunners meraih treble, terutama karena impian meraih quadruple sudah sirna.

Southampton vs Arsenal akan dimulai pada 4 Apr pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Southampton memasuki pertandingan ini dengan performa yang sangat baik, termasuk kemenangan atas tim Liga Premier Fulham di Craven Cottage pada putaran keempat Piala FA bulan lalu.

The Saints tengah berjuang keras untuk masuk ke enam besar dan memperebutkan tempat di babak playoff Championship, di bawah asuhan Tonda Eckert, yang belum terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Mikel Arteta dan tim Arsenal-nya menyia-nyiakan peluang emas untuk meraih trofi setelah menelan kekalahan 2-0 dari Manchester City di Stadion Wembley pada final Carabao Cup sebelum jeda internasional.

The Gunners diperkirakan akan merebut gelar Premier League, meskipun mereka kembali dari jeda internasional bulan Maret dengan keunggulan sembilan poin atas Manchester City di puncak klasemen.

Statistik utama & berita cedera

Southampton kehilangan beberapa pemain kunci. Pemain baru musim panas Leo Scienza tampil mengesankan saat fit, namun ia masih absen, bersama rekan senegaranya Welington, serta Mads Roerslev dan Jay Robinson.

Arsenal juga harus mengatasi masalah cedera mereka sendiri. Eberechi Eze dan Noni Madueke absen, sementara beberapa pemain lain yang ditarik dari tugas internasional diperkirakan akan tersedia di sini - termasuk Declan Rice dan Bukayo Saka, meskipun Thomas Tuchel menyarankan bahwa cedera mereka memang serius.

Melihat rekor head-to-head, Arsenal secara historis lebih unggul, dengan 21 kemenangan dari 41 pertemuan dibandingkan dengan sembilan kemenangan Southampton. The Gunners juga keluar sebagai pemenang dalam dua pertemuan terakhir mereka - 3–1 pada Oktober 2024 dan 2–1 pada Mei 2025 - meskipun Southampton telah menunjukkan bahwa mereka bisa menyulitkan lawan di St. Mary’s.

Berita tim & susunan pemain

