Manchester City bertekad bulat untuk menghindari kekalahan mengejutkan dari Salford City, sambil berupaya melaju ke babak selanjutnya dalam kompetisi ini dan mempertahankan peluang realistis mereka untuk meraih quadruple bersejarah musim ini.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Manchester City vs Salford City, karena GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Manchester City vs Salford City

FA Cup - FA Cup Etihad Stadium

Manchester City dan Salford City akan bertanding pada 14 Feb 2026 pukul 15:00 GMT dan 10:00 EST.

Pratinjau Pertandingan

Manchester City sedang dalam performa terbaiknya, setelah memenangkan dua pertandingan terakhir mereka di Liga Premier, sekaligus tetap tak terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi (empat kemenangan, dua hasil imbang).

Kemenangan atas Salford City akan memastikan Manchester City melaju ke putaran kelima, sekaligus menjaga harapan mereka untuk meraih empat gelar sekaligus tetap hidup, mengingat mereka masih bersaing di Liga Premier, sudah lolos ke final Carabao Cup, terus melaju di Liga Champions, dan bertekad untuk setidaknya mencapai semifinal atau lebih jauh lagi di Piala FA. Getty Images

Sementara itu, Salford City berada dalam performa yang solid secara keseluruhan di League Two, meskipun mereka mengalami sedikit penurunan belakangan ini dengan hanya meraih satu kemenangan dalam tiga pertandingan liga terakhir mereka, yaitu kemenangan di Tranmere.

Kemenangan atas Manchester City akan menjadi salah satu kejutan terbesar dalam sejarah kompetisi bagi Salford City, yang akan membawa tim League Two ini ke babak kelima untuk pertama kalinya, memberikan dorongan moral yang besar di tengah musim yang solid, serta momen bersejarah yang dapat meningkatkan profil mereka.

Cedera, statistik kunci

Manchester City akan kehilangan beberapa pemain kunci karena cedera, termasuk Josko Gvardiol dan John Stones (diragukan), Mateo Kovacic, Jeremy Doku, dan Savinho, sementara Erling Haaland juga mengalami cedera ringan dan diragukan.

Di sisi lain, Salford City juga akan kehilangan beberapa pemain karena cedera, termasuk Jay Bird, Kadeem Harris, Tom Edwards, Adebola Oluwo, dan Michael Rose, sementara Haji Mnoga dan Brandon Cooper diragukan.

Rekor head-to-head antara Manchester City dan Salford City sejauh ini hanya mencatat satu pertemuan kompetitif, dengan The Citizens memenangkan pertandingan putaran ketiga Piala FA musim lalu.

Ini menandai pertemuan kedua sepanjang sejarah antara kedua klub, yang menunjukkan dominasi Manchester City dalam laga ini, sementara Salford berupaya menciptakan kejutan bersejarah di Etihad Stadium.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

MCI Last 1 matches SAL 1 Menang 0 Seri 0 Menang Manchester City 8 - 0 Salford City 8 Gol tercipta 0 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Klasemen

