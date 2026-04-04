Baru saja meraih gelar Carabao Cup, Manchester City kembali dari jeda internasional dengan tekad mempertahankan momentum tersebut saat menjamu Liverpool di perempat final Piala FA di Etihad.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Manchester City vs Liverpool, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Manchester City vs Liverpool

Pertandingan Manchester City vs Liverpool akan dimulai pada 4 April pukul 07:45 EST dan 12:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Manchester City memasuki babak perempat final ini dengan semangat yang tinggi. Mereka mengalahkan Arsenal 2–0 di final Carabao Cup di Wembley pada bulan Maret, dan hasil tersebut telah mengembalikan momentum bagi tim asuhan Pep Guardiola. Di kandang, mereka sulit dikalahkan — tujuh kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya satu kekalahan dalam sepuluh pertandingan terakhir mereka — dan mereka berhasil mencetak gol dalam sembilan dari sepuluh pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Erling Haaland seharusnya lebih segar dari biasanya setelah Norwegia memberinya istirahat selama jeda internasional. Namun, ada satu kendala: Guardiola tidak akan berada di pinggir lapangan karena hukuman larangan, sehingga asistennya, Pep Lijnders, yang akan memimpin tim melawan mantan klubnya.

Musim Liverpool mengalami kemunduran. Mereka sudah kalah dalam sepuluh pertandingan Liga Premier dalam upaya mempertahankan gelar juara dan tiga dari empat pertandingan tandang terakhir mereka di semua kompetisi. Gol-gol di menit-menit akhir menjadi masalah khusus - musim ini mereka kebobolan delapan kali pada menit ke-90 atau setelahnya, jumlah kebobolan terbanyak di menit-menit akhir sejak musim 2010–11.

Statistik penting & berita cedera

Daftar cedera Liverpool saat ini cukup panjang. Alisson Becker absen karena cedera otot paha, Alexander Isak masih dalam proses pemulihan dari patah kaki, dan Federico Chiesa, Conor Bradley, Giovanni Leoni, serta Wataru Endo semuanya tidak tersedia. Kabar baik bagi mereka adalah kembalinya Mohamed Salah - ia diperkirakan pulih dari cedera pangkal paha dan akan menjadi starter, yang menambah ancaman serangan yang sangat dibutuhkan.

City pun punya masalah sendiri. John Stones mundur dari skuad Inggris karena cedera betis, Ruben Dias diragukan tampil setelah absen di final Carabao Cup dan laga persahabatan Portugal akibat cedera otot paha belakang, sementara Josko Gvardiol harus absen karena patah kaki.

Dalam pertemuan langsung musim ini, City lebih unggul. Mereka memenangkan kedua pertemuan liga - 3–0 di Etihad pada November dan 2–1 di Anfield pada Februari.

