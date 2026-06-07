World Cup - Grp. B San Francisco Bay Area Stadium

Pertandingan Qatar vs Swiss akan dimulai pada 13 Juni 2026 pukul 15.00 EST dan 19.00 GMT.

Cara menonton Qatar vs Swiss dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa dari belahan dunia lain, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Virtual Private Network (VPN) berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan blackout dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan lebih lanjut di artikel ini, atau Anda juga dapat melihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Qatar vs Swiss: Detail penting

Qatar akan menghadapi Swiss dalam pertandingan pembuka Grup B Piala Dunia ini pada 13 Juni pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT di Santa Clara, California. Swiss berada di peringkat ke-19 tim terbaik dunia menurut FIFA, sedangkan Qatar berada di peringkat ke-55.

Siapa pelatih dan pemain kunci Qatar?

Gelandang serang Al Sadd, Akram Afif, adalah nama paling menonjol di skuad Qatar. Ia akan memanfaatkan bakat dan kreativitasnya untuk menciptakan peluang bagi pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional. Penyerang Al Duhail ini telah mencetak gol di Piala Asia, Copa América, dan Gold Cup, dan berharap dapat membuat tim asuhan Julen Lopetegui kewalahan. Lopetegui yang berusia 59 tahun memiliki pengalaman luas baik di level klub maupun internasional, setelah pernah memimpin Real Madrid, Sevilla, West Ham, Wolves, Porto, dan tim nasional Spanyol.

Getty Images

Siapa pelatih dan pemain kunci Swiss?

Murat Yakin yang berusia 51 tahun memimpin tim Swiss, dengan pengalaman yang cukup besar sebagai manajer klub di negara asalnya, Swiss. Kapten Granit Xhaka tampil gemilang bersama Sunderland musim ini, membawa tim tersebut lolos dari degradasi di Premier League dengan waktu yang cukup di musim pertama kembalinya mereka. Mantan pemain Arsenal dan Leverkusen ini menjadi poros tim, membawa mereka, secara tak terduga, ke kompetisi Liga Europa musim depan. Ini akan menjadi penampilan keempat Xhaka di Piala Dunia.

Kiper Yann Sommer dan bek tengah Manuel Akanji membentuk inti pertahanan, sementara Breel Embolo memberikan unsur kejutan di lini serang. Swiss telah lolos ke Piala Dunia FIFA sebanyak 13 kali. Pada tahun 2006, mereka meraih "kehormatan" yang kurang menyenangkan sebagai satu-satunya tim dalam sejarah yang tersingkir dari Piala Dunia tanpa kebobolan satu gol pun.

Getty Images





Skuad Piala Dunia Qatar

Penjaga gawang: Salah Zakaria (Al-Duhail), Mahmoud Abunada (Al Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd).Hashmi Hussein (Al Arabi), Ayoub Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Pedro Miguel (Al-Sadd), Issa Laaye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Sultan Al-Brake (Al-Duhail), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa).

Bek: Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah).

Gelandang: Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah).

Penyerang: Tahseen Mohammed (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Almoez Ali (Al-Duhail), Akram Afif (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Youssef Abdulrazzaq (Al-Wakrah), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Ahmed Al-Janahi (Al Gharafa).

Perjalanan Qatar menuju Piala Dunia

Qatar memastikan tempatnya di Piala Dunia 2026 dengan memuncaki Grup A pada putaran ketiga kualifikasi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Skuad Piala Dunia Swiss

Penjaga gawang: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Bek: Manuel Akanji (Inter Milan), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Gelandang: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben Vargas (keduanya Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

Penyerang: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

Perjalanan Swiss menuju Piala Dunia

Perjalanan Swiss menuju Piala Dunia 2026 berjalan mulus. Di bawah bimbingan manajer Yakin, Nati mendominasi Grup B Kualifikasi UEFA untuk memastikan tiket mereka langsung ke Amerika Utara tanpa harus melalui babak playoff.

Berita tim & skuad

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa





Rekor Pertemuan Langsung

QAT Last 1 matches SUI 1 Menang 0 Seri 0 Menang Switzerland 0 - 1 Qatar 1 Gol tercipta 0 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 0/1





Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Qatar vs Swiss hari ini

NordVPN

Unduh & Instal : Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server : Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Buka situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu: