Pertandingan Kanada vs Bosnia dan Herzegovina akan dimulai pada 12 Juni 2026 pukul 15.00 EST dan 19.00 GMT.

Cara menonton Kanada vs Bosnia dan Herzegovina dengan VPN

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Kanada vs Bosnia dan Herzegovina: Konteks Pertandingan

Kanada, salah satu tuan rumah yang menduduki peringkat ke-30 dunia menurut FIFA, pasti ingin memulai kampanye mereka dengan kemenangan melawan tim Bosnia dan Herzegovina yang berada di peringkat ke-65. Tim Bosnia datang ke turnamen ini sebagai tim luar yang berbahaya setelah menyingkirkan Italia di babak play-off Eropa.

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Siapa pelatih dan pemain kunci Kanada?

Pelatih Kanada, Jesse Marsch, yang sebelumnya pernah melatih Leeds United, akan sangat mengandalkan kualitas dan pengalaman bek kiri Bayern Munich, Alphonso Davies, yang baru saja kembali dari cedera panjang dalam laga semifinal Liga Champions melawan PSG pada Mei lalu. Perhatikan juga gelandang Sassuolo, Ismael Kone, dan penyerang Juventus, Jonathan David.

Tim Nasional Pria Kanada telah lolos ke Piala Dunia FIFA tiga kali dalam sejarahnya, yaitu pada 1986, 2022, dan kini 2026. Davies mencetak gol pertama Kanada di Piala Dunia dalam pertandingan melawan Kroasia pada 2022. Kini berusia 52 tahun, pelatih Marsch memiliki karier bermain yang gemilang, di mana ia bermain selama 14 musim di MLS Amerika Serikat pada tahun 90-an dan 2000-an. Ia juga telah bermain dalam dua pertandingan untuk USMNT.

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Siapa saja pelatih dan pemain kunci Bosnia dan Herzegovina?

Manajer Sergej Barbarez pertama kali menyatakan minatnya pada posisi tersebut pada tahun 2009. Lima belas tahun kemudian, ia memimpin tim nasional – tanpa pengalaman melatih sebelumnya – untuk pertama kalinya melawan Inggris pada usia 52 tahun. Kini ia telah berhasil meraih kemenangan di babak playoff atas Wales dan Italia.

Edin Dzeko (40 tahun), seorang legenda sepak bola Bosnia, menjabat sebagai kapten tim dan merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut. Dzeko, yang sebelumnya bermain untuk Man City, baru-baru ini membantu Schalke kembali ke Bundesliga. Di ujung lain rentang usia, Kerim Alajbegovic (18 tahun) disebut-sebut sebagai penerus Miralem Pjanic. Gelandang ini menghabiskan satu musim bersama Red Bull Salzburg sebelum Bayer Leverkusen mengaktifkan klausul pembelian untuk merekrutnya. Seiring dengan perlahan memudarnya karier ikonik Dzeko, Alajbegovic tampaknya akan menjadi orang yang meneruskan tongkat estafet untuk generasi berikutnya.

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Skuad Kanada untuk Piala Dunia

Penjaga gawang: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Bek: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Munich), Alfie Jones (Middlesbrough).

Gelandang: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Penyerang: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

Perjalanan Kanada menuju Piala Dunia

Karena Kanada merupakan salah satu tuan rumah bersama Piala Dunia 2026, bersama Amerika Serikat dan Meksiko, negara ini tidak perlu melalui babak kualifikasi.

Skuad Piala Dunia Bosnia dan Herzegovina

Penjaga gawang: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo).

Bek: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens).

Gelandang: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven).

Penyerang: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04).

Perjalanan Bosnia menuju Piala Dunia

Mengatakan bahwa kualifikasi Bosnia ke turnamen ini merupakan kejutan adalah pernyataan yang meremehkan. Mereka hanya berhasil meraih empat kemenangan dalam 19 pertandingan sebelumnya di dua siklus kualifikasi saat Barbarez mengambil alih pada 2024.

Bosnia tergabung dalam Grup H yang sangat kompetitif pada putaran pertama kualifikasi UEFA. Mereka terbukti sangat sulit dikalahkan, hanya kalah satu kali dari delapan pertandingan, tetapi gagal lolos secara otomatis karena berada di bawah Austria. Mereka kemudian menyingkirkan Wales melalui adu penalti di Cardiff, dan juga membutuhkan adu penalti untuk mengalahkan Italia di kandang Bosnia guna memastikan tiket mereka.

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Berita tim & skuad

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

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Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Kanada vs Bosnia dan Herzegovina hari ini

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