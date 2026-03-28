Portugal akan menguji kemampuan mereka melawan Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, dalam pertandingan persahabatan di Estadio Banorte yang ikonik.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Meksiko vs Portugal, serta semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Meksiko vs Portugal

Pertandingan Meksiko vs Portugal dimulai pada 29 Maret pukul 21:00 EST dan 02:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Setiap kali Portugal turun ke lapangan, sorotan tentu saja tertuju pada pemenang Ballon d’Or lima kali dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa di level internasional dengan 143 gol, Cristiano Ronaldo, tetapi para penggemar tidak akan melihatnya beraksi pada Minggu ini setelah cedera otot paha saat membela Al-Nassr membuatnya absen.

Bahkan tanpa sang ikon, Portugal datang dengan rekam jejak yang mengesankan. Lima gol Ronaldo di babak kualifikasi membantu mereka memuncaki Grup F di atas Irlandia, Hongaria, dan Armenia, dan mereka menunjukkan kedalaman skuad dengan menghancurkan Armenia 9-1 di Porto saat dia diskors - Bruno Fernandes dan João Neves sama-sama mencetak hat-trick pada malam itu. Peringkat keenam dunia, tim asuhan Roberto Martínez ini secara luas dipandang sebagai pesaing serius untuk trofi tersebut.

Sementara itu, Meksiko menjadi sorotan sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia 2026 bersama Amerika Serikat dan Kanada. Mereka akan mendapat kehormatan untuk membuka turnamen pada 11 Juni di Estadio Banorte yang ikonik di Mexico City - stadion pertama yang menjadi tuan rumah tiga pertandingan pembuka Piala Dunia setelah tahun 1970 dan 1986. Setelah melewati babak kualifikasi, El Tri mengandalkan pertandingan persahabatan untuk tetap tajam sejak menjuarai Gold Cup pada Juli 2025.

Pasukan Javier Aguirre mengalami masa sulit dengan enam pertandingan tanpa kemenangan, termasuk kekalahan telak 4-0 dari Kolombia, namun momentum telah berbalik. Mereka berhasil meraih tiga kemenangan beruntun - mengalahkan Panama dan Bolivia 1-0 sebelum menghancurkan Islandia 4-0 pada Februari. Melawan tim-tim Eropa, Meksiko hanya kalah sekali dalam lima pertemuan terakhir, rekor yang ingin mereka pertahankan saat menghadapi Portugal.

Statistik kunci & kabar cedera

Meksiko akan menghadapi laga ini tanpa beberapa nama familiar, dengan Edson Álvarez, Marcel Ruiz, dan Gilberto Mora (17 tahun) — trio gelandang dari final Gold Cup tahun lalu — absen, bersama Hirving Lozano dan Julián Araujo.

Portugal juga tidak dalam kekuatan penuh: Ronaldo yang cedera ditemani oleh kiper utama Diogo Costa, Rafael Leão dari AC Milan, dan talenta muda Rodrigo Mora, sementara Bernardo Silva, Rúben Dias, dan João Palhinha juga absen karena masalah kebugaran.

Meski begitu, Selecão tampil sangat tangguh, hanya kalah dua kali dalam 16 pertandingan terakhir mereka selama 20 bulan terakhir, sebuah rentetan yang mencakup pengangkatan trofi UEFA Nations League pada Juni 2025. Sejarah juga berpihak pada mereka - Portugal belum pernah kalah dari Meksiko dalam lima pertemuan sebelumnya.

Bagi El Tri, yang menduduki peringkat ke-16 versi FIFA, pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung sulit, dengan tiga kekalahan dalam empat pertandingan terakhir, termasuk kekalahan 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Piala Konfederasi tahun 2017.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

MEX Last 2 matches POR 0 Menang 0 Seri 2 Menang Mexico 0 - 1 Portugal

Portugal 2 - 1 Mexico 1 Gol tercipta 3 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Klasemen

