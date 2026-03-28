Kanada akan memulai rangkaian pertandingan di BMO Field tahun ini dengan laga persahabatan melawan Islandia di Toronto — yang merupakan pertandingan pertama dari tiga laga yang akan digelar di stadion tersebut, seiring persiapan tuan rumah bersama Piala Dunia ini untuk ajang bergengsi tersebut.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Kanada vs Islandia, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Kanada vs Islandia

Pertandingan Kanada vs Islandia dimulai pada 28 Maret pukul 12:00 EST dan 17:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Kanada memasuki akhir pekan ini dengan performa yang solid - empat pertandingan tak terkalahkan dan belum kebobolan selama periode tersebut. BMO Field juga menjadi tempat yang nyaman, dengan tim pria menghindari kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di sana. Namun, hasil kandang terbaru tidak semuanya berjalan sesuai harapan: mereka gagal mencetak gol dalam dua pertandingan internasional terakhir di tanah Kanada.

Kemenangan pada hari Sabtu akan menjadi tonggak sejarah, menandai pertama kalinya sejak 2023 Kanada membuka tahun kalender dengan kemenangan beruntun. Les Rouges juga menikmati kesuksesan melawan lawan-lawan Eropa belakangan ini, dengan meraih tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 1-0 dalam pertandingan persahabatan melawan Wales pada September lalu.

Bagi Islandia, fokusnya adalah membangun momentum menjelang UEFA Nations League akhir tahun ini. Mereka kalah dalam dua pertandingan terakhir dengan agregat 6-0 dan hanya meraih satu kemenangan dalam enam pertandingan sebelumnya (2-0 saat bertandang ke Azerbaijan). Kekalahan lagi akhir pekan ini berarti mereka akan memulai tahun berturut-turut dengan dua kekalahan beruntun, sesuatu yang terakhir kali mereka alami pada 2025 saat melawan Kosovo.

Hal mencetak gol menjadi cerita yang beragam bagi mereka: sejak 2020, mereka hanya kalah sekali saat mencetak beberapa gol (kekalahan 5-3 dari Ukraina pada Oktober lalu), namun bahkan dalam dua dari tiga pertandingan terakhir di mana mereka mencetak beberapa gol, mereka gagal mengubah gol menjadi kemenangan. Dan sudah lama mereka tidak mengalahkan tim CONCACAF di Amerika Utara - kemenangan terakhir mereka adalah 2-0 atas Honduras di Fort Lauderdale pada 2024.

Statistik penting & berita cedera

Kanada akan kehilangan beberapa pemain kunci akhir pekan ini. Kapten Alphonso Davies masih absen karena cedera ACL, Alistair Johnston sedang pulih dari operasi otot paha, Moïse Bombito sedang berjuang untuk kembali setelah patah tulang tibia, Stephen Eustaquio mengalami cedera ringan, dan Jacob Shaffelburg absen karena cedera otot pangkal paha.

Di sisi lain, Islandia tampaknya tidak memiliki masalah kebugaran yang berarti. Sejarah juga berpihak pada mereka - mereka belum pernah kalah dari Kanada, bahkan memenangkan pertemuan terakhir dengan skor 2-0 pada tahun 2020.

Berita tim & susunan pemain

