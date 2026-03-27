Thomas Tuchel berencana untuk melakukan eksperimen dengan skuad Inggrisnya saat mereka menjamu tim Uruguay yang dipenuhi bintang-bintang di Wembley.

Waktu kick-off Inggris vs Uruguay

Pertandingan Inggris vs Uruguay dimulai pada 27 Maret 2026 pukul 15:45 EST dan 19:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Inggris telah mencatatkan enam clean sheet berturut-turut di bawah asuhan manajer baru Thomas Tuchel, dan melaju mulus melalui kualifikasi Piala Dunia dengan rekor 100%. Tuchel kini dapat bereksperimen dengan skuad yang besar, yang mencakup mantan pemain yang terpinggirkan Ben White dan gelandang Everton James Garner. Garner yang berusia 24 tahun telah bermain di semua level kelompok usia untuk Inggris tetapi belum pernah mendapatkan caps senior. Bintang Real Madrid, Jude Bellingham, juga bisa diturunkan setelah baru-baru ini pulih dari cedera hamstring.

Tim Uruguay asuhan Marcelo Bielsa mengalami akhir tahun 2025 yang sulit, termasuk kekalahan telak 5-1 dari Amerika Serikat. Fede Valverde, pemain favorit Real Madrid, dan Manual Ugarte dari Man United akan menjadi pemain kunci di lini tengah; Valverde mencetak hat-trick yang menakjubkan dalam kemenangan babak 16 besar Liga Champions baru-baru ini atas Manchester City.

Statistik utama & kabar cedera

Dean Henderson, Dan Burn, Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Morgan Rogers, Anthony Gordon, Harry Kane, dan Bukayo Saka akan bergabung dengan skuad untuk pertandingan melawan Jepang pekan depan, sehingga mereka tidak akan tampil di sini.

Gelandang Tottenham, Rodrigo Bentancur, absen dalam jangka panjang untuk Uruguay.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

ENG Last 2 matches URU 1 Menang 0 Seri 1 Menang Uruguay 2 - 1 England

England 2 - 1 Uruguay 3 Gol tercipta 3 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 2/2 Kedua tim mencetak gol 2/2

Klasemen

