Seri tiga pertandingan persahabatan ini berlanjut di Lumen Field, di mana timnas wanita AS (USWNT) berupaya meraih kemenangan kedua berturut-turut atas Jepang. Setelah meraih kemenangan di pertandingan pertama, tim ini tiba di Seattle dengan momentum yang kuat dan peluang untuk memastikan keunggulan dalam seri ini sebelum peluit akhir dibunyikan pada pertandingan ketiga.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan AS vs Jepang, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton pertandingan AS vs Jepang dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan blackout dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off pertandingan Amerika Serikat vs Jepang

Pertandingan AS vs Jepang dimulai pada 15 Apr pukul 22:00 EST dan 03:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Tim Amerika Serikat tiba di Seattle dengan performa yang sedang bagus, membawa rekor 11 kemenangan beruntun setelah meraih kemenangan 2-1 di San Jose pada Sabtu lalu. Pada pertandingan pembuka tersebut, Rose Lavelle membawa tuan rumah unggul hanya dalam waktu delapan menit, diikuti oleh gol Lindsey Heaps di awal babak kedua untuk mempertahankan momentum bagi USWNT.

Meskipun AS memiliki keunggulan, Jepang tidak akan menyerah begitu saja. Dengan mencetak gol pada menit ke-61 di pertandingan terakhir, mereka memutus rekor delapan clean sheet berturut-turut USWNT - kali pertama AS kebobolan gol sejak Oktober 2025.

Jepang tetap menjadi lawan yang tangguh, setelah baru saja menjuarai Piala Asia Wanita AFC bulan lalu dengan kemenangan atas Australia. Namun, statistik historis sangat menguntungkan AS, yang telah memenangkan 32 dari 42 pertemuan sepanjang masa.

Lavelle, pemain yang patut diperhatikan

Semua mata tertuju pada Lavelle saat seri ini berpindah ke Seattle. Gelandang kreatif ini baru saja menampilkan performa luar biasa di San Jose, di mana ia merayakan penampilan ke-100 dalam kariernya dengan mencetak gol hanya delapan menit setelah pertandingan dimulai dan kemudian memberikan assist untuk gol penentu kemenangan. Gol tersebut bukan sekadar sorotan; ia mengantarkannya ke posisi ke-24 dalam daftar pencetak gol sepanjang masa USWNT - melampaui legenda Shannon Boxx dan Joy Fawcett - serta mempertahankan rekor gemilangnya dengan delapan kontribusi gol dalam delapan penampilan terakhirnya.

Bermain di Lumen Field menambah energi ekstra bagi Lavelle, yang selalu menjadi favorit penggemar dan berkembang pesat dalam atmosfer Pacific Northwest. Meskipun skuad mungkin mengalami beberapa perubahan besar saat Emma Hayes menguji kedalaman tim, kemampuan Lavelle untuk menembus pertahanan yang ketat tetap menjadi senjata paling berbahaya dalam gudang senjata AS.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton pertandingan AS vs Jepang hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih cocok ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: