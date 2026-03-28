Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Cara menonton pertandingan persahabatan Amerika Serikat vs Belgia hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan persahabatan antara Amerika Serikat dan Belgia, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Kedua tim telah lolos ke Piala Dunia 2026, sehingga ini akan menjadi ujian menarik bagi timnas AS asuhan Mauricio Pochettino yang terus menunjukkan peningkatan, saat mereka menguji kemampuan mereka melawan lawan dari Eropa yang berada di level teratas.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan AS vs Belgia, serta semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatPeacock
InggrisPremier Sports
Afrika Selatan / Sub-SaharaStarTimes World Football
MalaysiaAstro

Cara menonton pertandingan AS vs Belgia dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi virtual Anda ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung.

Lewati pembatasan geografis dengan ExpressVPN!Daftar sekarang

Waktu kick-off Amerika Serikat vs Belgia

Pertandingan AS vs Belgia akan dimulai pada 28 Maret 2026 pukul 15:30 EST dan 19:30 GMT. 

Pratinjau pertandingan

Timnas AS memasuki pertandingan ini dengan rekor tak terkalahkan dalam lima pertandingan kandang terakhirnya. Antonee Robinson dari Fulham dan Chris Richards dari Crystal Palace kembali untuk memperkuat lini belakang. 

United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images

Timnas Belgia sedang menjalani sembilan pertandingan tanpa kekalahan, namun cedera yang dialami para pemain kunci akan menguji kedalaman skuad mereka dalam laga persahabatan mendatang, termasuk pertandingan ini. 

Siapa yang bisa melupakan pertemuan kedua tim ini di Piala Dunia 2014? Semoga kali ini juga sama dramatisnya.  

Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images

Statistik kunci & kabar cedera

Bagi timnas AS, gelandang Bournemouth Tyler Adams dan bek kanan PSV Sergiño Dest adalah absen terpenting. Haji Wright juga absen karena cedera pangkal paha.

Pencetak gol terbanyak Belgia, Romelu Lukaku, mundur karena cedera otot paha belakang, dan Thibaut Courtois absen karena masalah paha.

Belgia belum terkalahkan dalam empat pertandingan internasional tandang terakhir mereka.

Christian Pulisic hanya butuh dua gol lagi untuk menyamai rekor Eric Wynalda di peringkat keempat sepanjang masa, sementara Folarin Balogun dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Bulan Februari di Monaco, dengan mencetak empat gol, dan dia telah mencetak lima gol dalam enam pertandingan terakhir klubnya.

United States v Uruguay - International FriendlyGetty Images

Berita tim & susunan pemain

Performa

USA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
12/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

BEL
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
18/3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Rekor Head-to-Head

USA

Last 3 matches

BEL

0

Menang

0

Seri

3

Menang

3

Gol tercipta

7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/3
Kedua tim mencetak gol
2/3

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton pertandingan AS vs Belgia hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Pasang: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Atasi pembatasan geografis dengan VPN.Dapatkan Express!