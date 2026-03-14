San Diego Wave FC akan memulai musim NWSL 2026 mereka di Snapdragon Stadium, tempat mereka akan menjamu Houston Dash dalam pertandingan pembuka musim reguler.

Waktu kick-off San Diego Wave FC vs Houston Dash

San Diego Wave vs Houston Dash akan dimulai pada 15 Maret pukul 19:45 EST dan 00:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

San Diego berharap dapat melanjutkan prestasi mereka di perempat final tahun lalu, dan mereka telah menambah kekuatan untuk membantu mereka mewujudkannya. Pemain internasional Brasil, Ludmila, bergabung dengan skuad setelah musim yang luar biasa bersama Chicago Stars, di mana ia mencetak gol dua digit. The Wave akan mengandalkan dirinya untuk menghasilkan angka yang sama pada tahun 2026.

Di sisi lain, Houston Dash baru saja menempati posisi kesepuluh, dengan hanya delapan kemenangan dan 27 gol yang dicetak sepanjang musim. Selama masa jeda musim, mereka tidak terlalu aktif dalam merekrut pemain senior, tetapi mereka telah berinvestasi pada pemain muda.

Gerakan pemuda di Houston

Tahun lalu, Dash mengandalkan pengalaman dengan mendatangkan penyerang veteran Yazmeen Ryan. Kali ini, mereka mengubah strategi dengan berinvestasi pada masa depan melalui penandatanganan empat pemain rookie dengan kontrak jangka panjang. Nama yang menonjol adalah Kate Faasse, mantan penyerang North Carolina yang meraih Trofi MAC Hermann 2024 dan mencetak 31 gol serta 11 assist dalam dua musim terakhirnya di level perguruan tinggi. Dia diharapkan dapat memberikan sentuhan serangan yang sangat dibutuhkan. Bersamanya bergabung Kat Rader dari Duke, Linda Ullmark dari UNC, dan bek Notre Dame Leah Klenke - semua bersemangat untuk membuktikan diri di samping pemain-pemain berpengalaman Dash.

Houston juga menambahkan kehadiran pemain veteran dengan merekrut Makenzy Robbe. Meskipun ia sebagian besar tampil sebagai pemain cadangan untuk San Diego tahun lalu, pengalaman dan kepemimpinannya di masa lalu bisa menjadi aset berharga dalam membimbing kelompok pemain muda melalui kampanye NWSL pertama mereka.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain San Diego Wave FC vs Houston Dash

Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

