Untuk pertama kalinya sejak bentrokan playoff mereka pada 2025, Nashville dan Inter Miami kembali mempertemukan rivalitas mereka dalam bentrokan babak 16 besar Concacaf Champions Cup ini.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Nashville SC vs Inter Miami CF, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Nashville SC vs Inter Miami CF dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Nashville SC vs Inter Miami CF

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Geodis Park

Nashville SC vs Inter Miami akan dimulai pada 11 Mar 2026 pukul 18:30 EST dan 23:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Nashville sedang dalam performa yang sangat baik, dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang, artinya ini adalah awal musim terbaik mereka sepanjang sejarah. Terbaru, mereka mengalahkan Minnesota dengan skor 3-1. Pemain baru Cristian Espinoza telah beradaptasi dengan cepat, mencetak gol pada pertandingan terakhir.

Tim tamu Inter Miami datang dengan dua kemenangan beruntun, dengan serangan baru yang menampilkan Germán Berterame (didatangkan dari Monterrey) dan Tadeo Allende di sayap.

@NashvilleSC

Statistik utama & berita cedera

Penyerang Inggris Sam Surridge telah mencetak 17 gol di GEODIS Park sejak awal 2025.

Bintang Inter Miami, Lionel Messi, saat ini memiliki 899 gol sepanjang kariernya.

Sergio Reguilón dan David Ayala telah kembali berlatih penuh dan tersedia untuk dipilih, sehingga Miami memiliki skuad hampir lengkap.

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Nashville SC vs Inter Miami CF Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer B. Callaghan Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer J. Mascherano

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Peringkat

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Nashville SC vs Inter Miami CF hari ini

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar.