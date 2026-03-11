Goal.com
CONCACAF Champions Cup
team-logoNashville SC
Geodis Park
team-logoInter Miami CF
Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Nashville SC vs Inter Miami CF di CONCACAF Champions Cup hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan CONCACAF Champions Cup antara Nashville SC dan Inter Miami CF, serta waktu kick-off dan berita tim.

Untuk pertama kalinya sejak bentrokan playoff mereka pada 2025, Nashville dan Inter Miami kembali mempertemukan rivalitas mereka dalam bentrokan babak 16 besar Concacaf Champions Cup ini. 

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Nashville SC vs Inter Miami CF, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

USAFubo
KanadaFubo Canada

Cara menonton Nashville SC vs Inter Miami CF dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Nashville SC vs Inter Miami CF

crest
CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup
Geodis Park

Nashville SC vs Inter Miami akan dimulai pada 11 Mar 2026 pukul 18:30 EST dan 23:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Nashville sedang dalam performa yang sangat baik, dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang, artinya ini adalah awal musim terbaik mereka sepanjang sejarah. Terbaru, mereka mengalahkan Minnesota dengan skor 3-1. Pemain baru Cristian Espinoza telah beradaptasi dengan cepat, mencetak gol pada pertandingan terakhir. 

Tim tamu Inter Miami datang dengan dua kemenangan beruntun, dengan serangan baru yang menampilkan Germán Berterame (didatangkan dari Monterrey) dan Tadeo Allende di sayap. 

Cristian Espinoza Nashville SC@NashvilleSC

Statistik utama & berita cedera

Penyerang Inggris Sam Surridge telah mencetak 17 gol di GEODIS Park sejak awal 2025.

Bintang Inter Miami, Lionel Messi, saat ini memiliki 899 gol sepanjang kariernya. 

Sergio Reguilón dan David Ayala telah kembali berlatih penuh dan tersedia untuk dipilih, sehingga Miami memiliki skuad hampir lengkap.

D.C. United v Inter Miami CFGetty Images

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Nashville SC vs Inter Miami CF

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • B. Callaghan

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • J. Mascherano

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Performa

NSC
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
14/2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

MIA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/9
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Rekor Head-to-Head

NSC

Last 5 matches

MIA

1

Menang

0

Seri

4

Menang

6

Gol tercipta

15
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Peringkat

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Nashville SC vs Inter Miami CF hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV dan Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel Anda.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

0