Nashville kembali ke Geodis Park untuk babak perempat final CONCACAF Champions Cup, di mana mereka akan menghadapi klub raksasa Meksiko, Club America. Setelah berhasil melewati babak-babak sebelumnya, pertandingan ini menjadi ujian besar lainnya bagi tuan rumah.

Waktu kick-off Nashville SC vs CF America

CONCACAF Champions Cup - Geodis Park

Nashville SC vs CF America akan dimulai pada 8 Apr pukul 20:00 EST dan 01:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Nashville mengawali tahun 2026 dengan gemilang, menyingkirkan Inter Miami dari turnamen berkat keunggulan gol tandang serta mencatatkan tiga kemenangan dalam enam pertandingan terakhir mereka sambil hanya kebobolan sekali. Perpaduan antara ketangguhan pertahanan dan ketajaman serangan itulah yang menjadi kunci keberhasilan mereka. Hany Mukhtar dan Sam Surridge tetap menjadi ancaman utama di lini depan, seperti yang terlihat dalam kemenangan 5-0 atas Orlando, dan bahkan kekalahan tipis dari Chicago tidak mengubah fakta bahwa Nashville bermain dengan niat yang kuat di kandang.

Club America memasuki perempat final ini dalam kondisi yang sangat berbeda. Mereka belum pernah menang dalam empat pertandingan berturut-turut, termasuk hasil imbang 1-1 dengan Santos Laguna setelah kalah dari Pumas, dan serangan mereka terlihat kurang ide. Brian Rodríguez sempat menunjukkan kilasan kualitasnya, tetapi secara keseluruhan lini depan mereka kurang konsisten. Dengan tekanan yang semakin meningkat, bertandang ke Nashville dalam kondisi seperti ini merupakan tugas yang berat.

Pemain yang patut diperhatikan

Bagi Nashville, Surridge tetap menjadi sosok kunci di lini serang. Pemain berusia 27 tahun ini menunjukkan sentuhan akhir yang mematikan dengan mencetak hat-trick melawan Orlando, dan meskipun ia tidak mencetak gol dalam pertandingan terakhir mereka, ia adalah tipe penyerang yang dapat mengganggu pertahanan lawan kapan saja.

Di sisi lain, Club America akan mengandalkan Raphael Veiga untuk menggerakkan permainan mereka. Nyaman menghubungkan lini tengah dengan lini serang, ia telah berkontribusi pada dua gol dalam tiga pertandingan Champions Cup musim ini dan akan berusaha tampil lebih baik lagi di perempat final ini.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

NSC Last 2 matches CFA 2 Menang 0 Seri 0 Menang CF America 2 - 2 Nashville SC

Nashville SC 3 - 3 CF America 5 Gol tercipta 5 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 2/2 Kedua tim mencetak gol 2/2

Klasemen

