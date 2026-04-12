Cara menonton pertandingan Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Di sini Anda bisa menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris untuk pertandingan Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore, karena GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Pratinjau Pertandingan

Persaingan sengit antara Mumbai Indians (MI) dan Royal Challengers Bengaluru (RCB) dipastikan akan memanaskan Stadion Wankhede pada 12 April 2026. Pertandingan ke-20 musim IPL 2026 ini mempertemukan dua tim terpopuler di liga dalam laga yang biasanya berlangsung seru dan penuh gol. Dengan kedua tim yang menampilkan skuad yang telah diperbarui dan dinamika kepemimpinan baru, taruhannya sama tingginya seperti biasa bagi para pesaing gelar abadi ini.

Mumbai Indians memasuki laga kandang ini dengan harapan memanfaatkan kedalaman barisan pemukul mereka yang tangguh. Di bawah kapten Hardik Pandya, MI telah memperkuat barisan mereka dengan kembalinya Quinton de Kock dan penambahan Shardul Thakur, memberikan tampilan yang seimbang pada skuad. "Tiga Besar" yang terdiri dari Rohit Sharma, Hardik Pandya, dan Suryakumar Yadav tetap menjadi jantung tim, sementara Jasprit Bumrah terus memimpin serangan bowling yang akan diuji oleh sifat pertandingan yang berlangsung cepat

Royal Challengers Bengaluru, yang dipimpin oleh Rajat Patidar dalam kampanye 2026 ini, hadir dengan identitas yang segar namun filosofi batting yang sudah dikenal. Virat Kohli yang legendaris tetap menjadi andalan di urutan teratas, didukung oleh rekrutan-rekrutan eksplosif seperti Phil Salt dan Devdutt Padikkal yang kembali. Unit bowling RCB, yang sering menjadi kelemahan mereka, kini memiliki duo pelempar cepat berpengalaman Josh Hazlewood dan Bhuvneshwar Kumar, yang bertujuan memberikan kontrol yang dibutuhkan untuk mempertahankan skor di lapangan kecil.

Waktu mulai pertandingan Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore

🏟️ Tempat: Stadion Wankhede, Mumbai ⏰ Waktu Mulai: 19.30 WIB

🇬🇧 Cara menonton IPL 2026 di Inggris

Jika Anda sudah menjadi pelanggan Sky, Anda dapat menambahkan Sky Sports secara online atau melalui aplikasi My Sky kapan saja. Paket ini mulai dari £22 per bulan dengan Sky Stream. Sky Sports+ termasuk tanpa biaya tambahan, yang memungkinkan penonton untuk menonton banyak acara langsung di berbagai cabang olahraga. Aplikasi Sky Sports memungkinkan pelanggan untuk mengunduh dan menonton olahraga langsung di mana saja, dan tersedia di iPhone, iPad, dan Android.

Pelanggan non-Sky juga dapat menonton siaran langsung melalui NOW TV. Tersedia berbagai pilihan langganan untuk penggemar olahraga, termasuk ‘Day Membership’Olahraga, yang memberikan akses ke semua 12 saluran Sky Sports selama 24 jam seharga £14,99. Keanggotaan ‘Fully Flexible’ Sports dari NOW kembali memberikan akses tak terbatas ke Sky Sports, namun berlaku selama 30 hari. Biayanya £34,99 per bulan dan akan diperbarui otomatis kecuali dibatalkan sebelum akhir periode bulanan.

Ada juga paket‘12-Month Saver’, di mana Anda dikenakan biaya 20% lebih murah dan hanya membayar £27,99 per bulan. Namun, Anda harus mendaftar untuk jangka waktu minimal 12 bulan. Setelah jangka waktu minimal 12bulan, langganan akan diperpanjang secara otomatis sebesar £34,99 per bulan kecuali dibatalkan.

🇺🇸 Cara menonton IPL 2026 di AS & Kanada

Willow TV adalah penyiar khusus kriket, dan merupakan rumah eksklusif IPL di AS. Di sini, Anda akan menemukan streaming pertandingan langsung dan rekaman, sehingga memungkinkan para penggemar untuk mengikuti aksi saat berlangsung. Selain itu, platform ini menyediakan analisis pertandingan terperinci, komentar, dan sorotan, yang memperkaya pengalaman menonton.

FuboTV adalah layanan streaming berkualitas tinggi yang mencakup Willow TV, menawarkan akses ke IPL dan berbagai macam olahraga. Fubo menawarkan beberapa paket langganan, termasuk 'Fubo Sports' yang baru, dengan harga $45,99 untuk bulan pertama dan $55,99 per bulan untuk bulan-bulan berikutnya. Layanan ini dirancang secara efisien dan berfokus pada olahraga dengan lebih dari 28 saluran, termasuk ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel, serta jaringan lokal seperti ABC, CBS, dan Fox. Paket Fubo lainnya dimulai dari $84,99/bulan dengan uji cobagratis selama 7 hari yang tersedia bagi pelanggan baru di semua paketnya. Layanan streaming ini merupakan pilihan yang tepat bagi penggemar gulat dan olahraga pada umumnya.

🇦🇺 Cara menonton IPL 2026 di Australia

Anda dapat menonton semua pertandingan IPL 2026 di saluran Fox Cricket di TV. Jika Anda tidak memiliki Fox dan tidak ingin berlangganan, spesialis streaming olahraga Kayo Sports juga akan menayangkan turnamen tahun ini. Tersedia dua opsi paket langganan. Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai semua detailnya:

Kayo Standard

Ini adalah paket tingkat pemula, yang dirancang untuk pemirsa individu.

Harga: $29,99 per bulan

Streaming Bersamaan: 1 layar sekaligus

Kualitas Video: Definisi Tinggi (hingga 1080p)

Definisi Tinggi (hingga 1080p) Fitur Utama: Akses penuh ke lebih dari 50 cabang olahraga, SplitView (menonton beberapa pertandingan dalam satu layar), Tanpa kontrak berlangganan.

Kayo Premium

Ini adalah paket kelas atas, yang ditujukan untuk rumah tangga dan mereka yang menginginkan pengalaman visual terbaik.

Harga: $45,99 per bulan

Streaming Bersamaan: 2 layar sekaligus

Kualitas Video: 4K Ultra HD (pada konten tertentu dan perangkat yang kompatibel)

(pada konten tertentu dan perangkat yang kompatibel) Fitur Utama: Semua yang ada di paket Standard, ditambah streaming 4K dan satu streaming bersamaan tambahan.

🌏 Liputan IPL 2026 di seluruh dunia

Negara Jaringan/Streaming 🇿🇦 Afrika Selatan SuperSport 🇦🇺 Australia Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Karibia dan Amerika Latin Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Prancis YuppTV 🇮🇳 India JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Timur Tengah Noon

🛜 Tonton IPL 2026 dari mana saja dengan VPN

Jika Anda tidak dapat menonton pertandingan IPL secara langsung di wilayah Anda atau sedang bepergian, Anda dapat menggunakan VPN untuk menyaksikan aksi tersebut dari mana pun Anda berada. VPN menciptakan koneksi aman untuk melewati batasan geografis dan mengakses layanan streaming favorit Anda dari mana saja.

