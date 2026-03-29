Cara menonton pertandingan Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Di sini Anda bisa menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris untuk pertandingan Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders, karena GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Pratinjau Pertandingan

Getty Images

Semua sudah siap untuk menyambut akhir pekan pembuka yang spektakuler di musim IPL 2026. Pada hari Minggu, 29 Maret, Mumbai Indians (MI) akan menjamu Kolkata Knight Riders (KKR) di Stadion Wankhede yang ikonik.

Secara historis, ini merupakan salah satu rivalitas paling timpang dalam sejarah IPL, namun dalam beberapa tahun terakhir keadaan telah berubah. Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui menjelang pertandingan seru ini. Dinamika tim untuk tahun 2026 menghadirkan kontras yang menarik. Mumbai Indians sebagian besar tetap pada pendirian mereka, mempertahankan inti kelas dunia termasuk Jasprit Bumrah, Suryakumar Yadav, dan Rohit Sharma yang tak lekang oleh waktu, yang terkenal memegang rekor run terbanyak melawan KKR (954).

Mereka semakin memperkuat barisan mereka dengan kembalinya Trent Boult dan Quinton de Kock, menciptakan susunan pemain yang tampak tangguh di atas kertas. Di sisi lain, KKR membuat gebrakan dalam lelang dengan merekrut Cameron Green dengan biaya rekor dan mendatangkan pelempar cepat asal Sri Lanka, Matheesha Pathirana. Meskipun mendapatkan pemain-pemain baru ini, KKR menghadapi krisis cedera di awal musim dengan bintang domestik Harshit Rana yang dipastikan absen sepanjang musim, memaksa mereka untuk sangat bergantung pada duo spin kelas dunia mereka, Sunil Narine dan Varun Chakravarthy.

Waktu Mulai Pertandingan Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders

🏟️ Tempat: Stadion Wankhede, Mumbai ⏰ Waktu Mulai: 19.30 WIB

🇬🇧 Cara menonton IPL 2026 di Inggris

Jika Anda sudah menjadi pelanggan Sky, Anda dapat menambahkan Sky Sports secara online atau melalui aplikasi My Sky kapan saja. Paket ini mulai dari £22 per bulan dengan Sky Stream. Sky Sports+ sudah termasuk tanpa biaya tambahan, yang memungkinkan pemirsa menonton lebih banyak acara langsung dari berbagai cabang olahraga. Aplikasi Sky Sports memungkinkan pelanggan mengunduh dan menonton siaran langsung olahraga saat dalam perjalanan, dan tersedia di iPhone, iPad, serta Android.

Pelanggan non-Sky juga dapat menonton siaran langsung melalui NOW TV. Tersedia berbagai pilihan langganan untuk penggemar olahraga, termasuk ‘Day Membership’Olahraga, yang memberikan akses ke semua 12 saluran Sky Sports selama 24 jam seharga £14,99. Keanggotaan ‘Fully Flexible’ Sports dari NOW kembali memberikan akses tak terbatas ke Sky Sports, namun berlaku selama 30 hari. Biayanya £34,99 per bulan dan akan diperbarui otomatis kecuali dibatalkan sebelum akhir periode bulanan.

Ada juga paket‘12-Month Saver’, di mana Anda dikenakan biaya 20% lebih murah dan hanya membayar £27,99 per bulan. Namun, Anda harus mendaftar untuk jangka waktu minimum 12 bulan. Setelah jangka waktu minimum 12bulan, langganan akan diperpanjang otomatis seharga £34,99 per bulan kecuali dibatalkan.

🇺🇸 Cara menonton IPL 2026 di AS & Kanada

Willow TV adalah saluran khusus siaran kriket, dan merupakan penyiar eksklusif IPL di AS. Di sini, Anda dapat menonton siaran langsung dan tayangan ulang pertandingan, sehingga para penggemar dapat mengikuti jalannya pertandingan secara real-time. Selain itu, platform ini menyediakan analisis pertandingan yang mendetail, komentar, dan cuplikan terbaik, yang memperkaya pengalaman menonton.

FuboTV adalah layanan streaming berkualitas tinggi yang mencakup Willow TV, menawarkan akses ke IPL dan berbagai macam olahraga. Fubo menawarkan beberapa paket langganan, termasuk 'Fubo Sports' yang baru, dengan biaya $45,99 untuk bulan pertama dan $55,99 per bulan untuk bulan-bulan berikutnya. Layanan ini dirancang secara efisien dan berfokus pada olahraga dengan lebih dari 28 saluran, termasuk ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel, serta jaringan lokal seperti ABC, CBS, dan Fox. Paket Fubo lainnya dimulai dari $84,99/bulan dengan uji cobagratis selama 7 hari yang tersedia bagi pelanggan baru di semua paketnya. Layanan streaming ini merupakan pilihan yang tepat bagi penggemar gulat dan olahraga pada umumnya.

🇦🇺 Cara menonton IPL 2026 di Australia

Anda dapat menonton semua pertandingan IPL 2026 di saluran Fox Cricket di TV. Jika Anda tidak berlangganan Fox dan tidak ingin berlangganan, Kayo Sports, layanan streaming olahraga, juga akan menayangkan turnamen tahun ini. Tersedia dua pilihan paket berlangganan. Berikut ini rincian selengkapnya:

Kayo Standard

Ini adalah paket tingkat pemula, dirancang untuk pemirsa individu.

Harga: $29,99 per bulan

1 layar sekaligus

Kualitas Video: Definisi Tinggi (hingga 1080p)

Definisi Tinggi (hingga 1080p) Fitur Utama: Akses penuh ke lebih dari 50 cabang olahraga, SplitView (menonton beberapa pertandingan dalam satu layar), Tanpa kontrak berlangganan.

Kayo Premium

Ini adalah paket kelas atas, yang ditujukan untuk rumah tangga dan mereka yang menginginkan pengalaman visual terbaik.

Harga: $45,99 per bulan

2 layar sekaligus

Kualitas Video: 4K Ultra HD (pada konten tertentu dan perangkat yang kompatibel)

(pada konten tertentu dan perangkat yang kompatibel) Fitur Utama: Semua yang ada di paket Standard, ditambah streaming 4K dan satu streaming bersamaan tambahan.

🌏 Liputan IPL 2026 di seluruh dunia

Negara Jaringan/Streaming 🇿🇦 Afrika Selatan SuperSport 🇦🇺 Australia Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Karibia dan Amerika Latin Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Prancis YuppTV 🇮🇳 India JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Timur Tengah Noon

🛜 Tonton IPL 2026 dari mana saja dengan VPN

Jika Anda tidak dapat menonton pertandingan IPL secara langsung di wilayah Anda atau sedang bepergian, Anda dapat menggunakan VPN untuk menyaksikan aksi tersebut dari mana pun Anda berada. VPN menciptakan koneksi aman untuk melewati batasan geografis dan mengakses layanan streaming favorit Anda dari mana saja.

