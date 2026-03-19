Mount Pleasant FA akan menjalani leg kedua melawan LA Galaxy di babak 16 besar, dengan target membalikkan ketertinggalan agregat 3-0 di Piala Champions CONCACAF 2026 di Drax Hall Sports Complex.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Mount Pleasant vs LA Galaxy, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Mount Pleasant vs LA Galaxy

CONCACAF Champions Cup - Ferdi Neita Sports Complex

Mount Pleasant vs LA Galaxy akan dimulai pada 19 Maret pukul 18:00 EST dan 23:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Pada leg pertama, LA Galaxy menunjukkan dominasinya di kandang dengan kemenangan telak 3-0, yang didorong oleh hat-trick sensasional Gabriel Pec.

Getty Images

Bagi Mount Pleasant, pertandingan malam itu terasa jauh lebih berat daripada yang tergambar dari skor akhir — mereka terpaksa menurunkan skuad yang tidak lengkap setelah sepuluh pemain inti ditolak permohonan visa AS-nya. Di antara pemain yang absen adalah para andalan asal Haiti, Johnson Jeudy, Clifford Thomas, dan Raphael Intervil, sehingga klub asal Jamaika itu kehilangan sebagian besar tulang punggung timnya dan kesulitan menghadapi Galaxy yang sedang dalam performa terbaiknya.

Tim Jamaika tersebut kini kembali ke jalur kemenangan dengan kemenangan kandang 2-0 atas Molynes United dalam laga Liga Premier Jamaika pada hari Senin.

Sementara itu, Galaxy hanya meraih satu kemenangan dari empat pertandingan Major Soccer League musim ini, dan baru-baru ini kalah 2-1 dari Sporting Kansas City di kandang sendiri.

Head-to-head & statistik kunci

Pertandingan Kamis ini akan menjadi pertemuan kedua antara Mount Pleasant dan LA Galaxy, menyusul laga leg pertama pekan lalu. Kembali ke kandang, Mount Pleasant akan mengandalkan rekor pertahanan impresif mereka di liga domestik, di mana mereka hanya kebobolan 13 gol dalam 26 pertandingan. Mereka juga sulit dikalahkan di Drax Hall, hanya menelan dua kekalahan kandang di semua kompetisi musim ini.

Getty Images

Di sisi lain, Galaxy datang dengan memikirkan sejarah - klub ini tersingkir di perempat final tahun lalu dan hanya memiliki satu gelar Champions Cup, yang diraih pada tahun 2000.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Mount Pleasant vs Los Angeles

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

MOU Last 1 matches LAG 0 Menang 0 Seri 1 Menang Los Angeles 3 - 0 Mount Pleasant 0 Gol tercipta 3 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Klasemen

NordVPN

