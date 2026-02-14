Monterrey akan berusaha keras untuk menambah penderitaan bagi Club Leon yang sedang terpuruk, sambil tetap bersaing dengan tim-tim papan atas di Liga MX Clausura.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Monterrey vs Leon, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Monterrey vs Leon

Liga MX - Clausura Estadio BBVA

Monterrey dan Leon akan bertanding pada 15 Februari 2026 pukul 01:00 GMT dan 08:00 EST.

Ringkasan Pertandingan

Performa Monterrey saat ini di Liga MX Clausura 2026 menempatkan mereka di peringkat ke-9 dengan tujuh poin dari lima pertandingan (dua kemenangan, satu imbang, dua kekalahan).

Kemenangan atas Club Leon dalam laga Jornada 6 ini akan menjadi dorongan besar bagi Rayados dalam upaya mereka mengejar ketertinggalan dari tim-tim pemuncak klasemen di Liga MX Clausura.

Sementara itu, performa Club Leon di Liga MX Clausura 2026 sangat buruk, dengan mereka terpuruk di peringkat ke-16, hanya mengumpulkan empat poin dari lima pertandingan (satu kemenangan, satu imbang, tiga kekalahan).

Kemenangan atas Monterrey bagi Club Leon akan menjadi titik balik besar dan lifeline yang sangat dibutuhkan bagi La Fiera di tengah awal musim yang buruk dalam kampanye liga mereka.

Cedera, statistik kunci

Carlos Salcedo adalah satu-satunya pemain Monterrey yang absen karena cedera saat ini, sementara sisanya tampaknya tersedia.

Leon, di sisi lain, memiliki Sebastián Vegas yang absen karena skorsing, serta Iván Rodríguez dan Ismael Díaz yang absen karena cedera.

Lima pertemuan terakhir antara Monterrey dan Leon di Liga MX (yang terbaru terlebih dahulu) menunjukkan Rayados menang empat kali dan kalah sekali.

Hal ini memberikan Monterrey keunggulan yang kuat dalam pertemuan terakhir, dengan tiga kemenangan berturut-turut sebelum pertandingan malam ini di Estadio BBVA—semoga mereka dapat mempertahankan momentum tersebut.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Monterrey vs Leon Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer D. Torrent Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer I. Ambriz

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Form

Rekor Head-to-Head

Peringkat

