Pertandingan serba Meksiko akan berlangsung di leg pertama babak 16 besar CONCACAF Champions Cup, saat Monterrey berhadapan dengan juara Amerika Utara saat ini, Cruz Azul.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Monterrey vs Cruz Azul, serta informasi lengkap tentang cara menonton pertandingan ini hari ini.

Waktu kick-off Monterrey vs Cruz Azul

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Estadio BBVA

Monterrey vs Cruz Azul akan dimulai pada 11 Mar pukul 20:00 EST dan 01:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Babak 16 Besar CONCACAF Champions Cup membawa Monterrey dan Cruz Azul kembali ke panggung kontinental, dengan Estadio BBVA menjadi latar belakang pertarungan yang sarat sejarah dan kebanggaan. Dua klub ikonik Meksiko ini tidak hanya bertarung untuk taktik, tetapi juga untuk identitas, passion, dan beban kompetisi kontinental.

Cruz Azul datang dengan serangan yang sangat tajam, mencetak 13 gol dalam lima pertandingan terakhir mereka, sementara Monterrey menunjukkan kekuatan serangan mereka dalam kemenangan 4-0 atas Querétaro. Konsistensi Monterrey memang sulit diprediksi, namun di kandang mereka tetap berbahaya, terutama saat menghadapi tim seperti Cruz Azul yang bermain agresif dan meninggalkan ruang untuk serangan balik. Dengan kedua tim melepaskan hampir 100 tembakan masing-masing dalam lima pertandingan terakhir, ini terasa seperti pertandingan di mana peluang dan drama akan berdatangan dengan cepat.

Statistik kunci & berita cedera

Baik Monterrey maupun Cruz Azul menghadapi absen penting. Tim tuan rumah akan kehilangan Fidel Ambríz, yang absen karena masalah otot, sementara Anthony Martial sedang pulih dari bahu yang dislokasi dan tidak diharapkan kembali hingga pertengahan April.

Situasi Cruz Azul juga tidak jauh lebih baik - kiper Kevin Mier sedang pulih dari cedera kaki tetapi bisa kembali pada akhir bulan ini, sementara Jesús Orozco harus absen lebih lama setelah patah pergelangan kaki, dengan awal April dijadwalkan sebagai waktu kembalinya.

Melihat sejarah pertemuan kedua tim, persaingan ini selalu berlangsung ketat. Dari 66 pertemuan sebelumnya, Monterrey meraih 21 kemenangan, Cruz Azul unggul 28 kali, dan 17 pertandingan berakhir imbang - angka-angka yang menunjukkan betapa kompetitifnya pertandingan ini.

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Monterrey vs Cruz Azul Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer D. Torrent Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer N. Larcamon

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

