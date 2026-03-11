Middlesbrough dapat memperkuat posisinya di peringkat kedua Liga Championship dengan mengalahkan Charlton pada Rabu.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Middlesbrough vs Charlton, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Middlesbrough vs Charlton dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian lain dunia, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Middlesbrough vs Charlton

Championship - Championship Riverside Stadium

Middlesbrough vs Charlton akan dimulai pada 11 Mar 2026 pukul 15:45 EST dan 19:45 GMT.

Ringkasan pertandingan

Ketika Boro mengalami tiga pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan di Championship, mereka hampir terlempar dari zona promosi otomatis. Namun, setelah imbang melawan Oxford dan Leicester yang sedang kesulitan di Riverside, tim Kim Hellberg berhasil meraih dua kemenangan penting di kandang lawan, melawan Birmingham City dan QPR.

Meskipun gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan sebelum laga melawan Birmingham pada Sabtu, kemenangan 1-0 atas The Blues membuat Charlton unggul delapan poin dari tiga tim terbawah dengan 10 pertandingan tersisa.

Statistik kunci

Charlton belum mencetak lebih dari satu gol dalam satu pertandingan dalam tujuh pertandingan terakhir mereka, dan hanya kebobolan lebih dari satu gol dalam satu dari tujuh pertandingan terakhir mereka.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Middlesbrough vs Charlton Athletic Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer K. Hellberg Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer N. Jones

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Peringkat

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Middlesbrough vs Charlton hari ini

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: