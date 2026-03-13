Mamelodi Sundowns akan menjamu Stade Malien di Loftus Versfeld untuk leg pertama perempat final Liga Champions CAF, dan meraih kemenangan di sini akan sangat penting untuk mempersiapkan mereka dengan baik menjelang leg kedua di Mali.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Mamelodi Sundowns FC vs Stade Malien, serta informasi lengkap tentang cara menonton pertandingan ini hari ini.

Waktu kick-off Mamelodi Sundowns FC vs Stade Malien

Mamelodi Sundowns vs Stade Malien akan dimulai pada 13 Mar pukul 13:00 EST dan 18:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Mamelodi Sundowns mencuri perhatian di panggung global pada Piala Dunia Klub FIFA tahun lalu, menunjukkan gaya bermain mereka yang memukau dan membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim terbaik. Namun, sepak bola kontinental adalah cerita yang berbeda, dan di sinilah mereka ingin benar-benar mengukuhkan dominasi mereka. Selama delapan musim terakhir, Masandawana secara konsisten berada di tengah-tengah persaingan—empat kali mencapai perempat final, tiga kali melaju hingga semifinal, sehingga tahap ini bukanlah hal baru bagi mereka.

Lawannya, Stade Malien, tiba di Pretoria dengan beban kekalahan telak 4-0 dari Binga di liga domestik mereka, hasil yang membuat mereka terperosok di tengah klasemen dan jauh dari momentum. Perbedaan performa ini menetapkan nada: Sundowns, dengan dukungan Loftus Versfeld dan leg pertama di kandang, diharapkan akan mengambil kendali sejak awal, mengatur tempo, dan membangun keunggulan sebelum leg kedua yang sulit di Mali.

Statistik kunci & berita cedera

Bagi Sundowns, susunan pemain membawa beberapa masalah. Keanu Cupido mengalami cedera otot, sementara beberapa nama kunci lainnya, Mothobi Mvala, Zuko Mdunyelwa, Bathusi Aubaas, dan Thapelo Morena, semuanya mengalami cedera ringan dan kekhawatiran yang dapat memengaruhi ketersediaan mereka. Situasi ini memaksa staf pelatih untuk mempertimbangkan risiko versus manfaat, terutama dalam babak perempat final yang berisiko tinggi.

Di sisi lain, Stade Malien datang dengan jauh lebih sedikit kekhawatiran. Mereka diperkirakan memiliki skuad lengkap, yang berarti mereka dapat mengerahkan semua kekuatan mereka dalam leg pertama ini tanpa bayang-bayang cedera yang mengganggu.

Dari segi performa, kontrasnya tak bisa lebih jelas lagi. Sundowns sedang dalam momentum yang kuat, meraih tujuh kemenangan beruntun di berbagai kompetisi, sebuah rekor yang mencerminkan konsistensi, kepercayaan diri, dan kemampuan mereka untuk meraih hasil. Stade Malien, di sisi lain, datang ke pertandingan ini dengan performa yang menurun, setelah tiga pertandingan liga tanpa kemenangan, sebuah tren yang menyoroti kesulitan mereka dan menimbulkan pertanyaan apakah mereka mampu menghadapi intensitas tim yang sedang dalam performa yang begitu tajam.

Berita tim & susunan pemain

