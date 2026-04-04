Inter Miami akan memainkan pertandingan pertamanya di Nu Stadium yang baru saja dibuka melawan Austin FC. Meskipun musim masih dalam tahap awal dengan hanya lima pertandingan yang telah dilalui, Miami tampak lebih seimbang dibandingkan musim-musim sebelumnya, sementara Austin masih kesulitan menemukan ritme permainan.

Waktu kick-off Inter Miami CF vs Austin FC

Major League Soccer - Nu Stadium

Inter Miami CF vs Austin FC akan dimulai pada 5 Apr pukul 19:30 EST dan 00:30 GMT.

Pratinjau pertandingan

Awal musim Inter Miami cukup menggembirakan - tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan, dengan sembilan gol dicetak dan delapan kebobolan, membuat mereka berada di posisi ketiga di Wilayah Timur. Ini sebenarnya akan menjadi pertandingan kandang pertama mereka di musim 2026-27, dan setelah kekalahan telak di laga pembuka dari LAFC, mereka bangkit kembali dengan kemenangan 3-2 atas New York City FC sebelum jeda internasional. Hal itu menjadikan pertandingan ini lebih dari sekadar pertandingan liga biasa - ini adalah kesempatan untuk menandai debut stadion dengan penampilan yang tak terlupakan.

Austin akan menjadi tim tamu pertama yang bertanding di Nu Stadium, yang semakin menambah semarak suasana pertandingan. Mereka berhasil menahan imbang LAFC tanpa gol sebelum jeda musim, menjadi tim pertama musim ini yang mampu menahan gawang tak kebobolan dari pemuncak klasemen Wilayah Barat, dan kini mereka bertekad untuk merusak pesta kemenangan Miami. Kedua tim telah bertemu dua kali sebelumnya - Austin menang 5-1 pada 2022, dan tahun berikutnya mereka bermain imbang 1-1 - sehingga tim asuhan Nico Estevez akan datang dengan tekad untuk tetap tak terkalahkan melawan Miami sambil menjalani jadwal April yang padat dengan pertandingan liga dan piala.

Berita cedera

Topik utama bagi Inter Miami adalah absennya Lionel Messi dari latihan menjelang pertandingan, meskipun telah dikonfirmasi bahwa keputusan tersebut direncanakan untuk memberi waktu pemulihan tambahan bagi pemain Argentina tersebut setelah jeda internasional. Sementara itu, Facundo Mura berlatih terpisah pada Kamis dan berpotensi absen dalam pertandingan ini.

Untuk tim tamu, empat pemain dipastikan absen, termasuk Dani Pereira yang mengalami cedera otot paha belakang, Robert Taylor dan Brandon Vazquez yang mengalami masalah lutut, serta Owen Wolff yang mengalami hernia olahraga. Mereka juga memantau kondisi kebugaran pemain sayap Jayden Nelson, yang sedang berjuang mengatasi masalah otot paha belakang dan masih diragukan untuk perjalanan ke Miami.

Berita tim & susunan pemain

Form

Rekor Head-to-Head

MIA Last 2 matches AUS 0 Menang 1 Seri 1 Menang Inter Miami CF 1 - 1 Austin FC

Austin FC 5 - 1 Inter Miami CF 2 Gol tercipta 6 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/2 Kedua tim mencetak gol 2/2

Klasemen

