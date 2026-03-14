Charlotte FC akan berusaha memanfaatkan dukungan penonton tuan rumah di Bank of America Stadium saat menjamu Inter Miami pada Matchday 4 MLS.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Charlotte FC vs Inter Miami CF, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Charlotte FC vs Inter Miami CF dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa dari belahan dunia lain, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Virtual Private Network (VPN) berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan blackout dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Charlotte FC vs Inter Miami CF

Pertandingan Charlotte FC vs Inter Miami FC akan dimulai pada 14 Maret pukul 18:30 EST dan 23:30 GMT.

Pratinjau pertandingan

Charlotte baru saja meraih kemenangan pertama mereka musim ini, sebuah kemenangan 3-1 yang menghibur atas Austin FC yang bermain dengan 10 orang. Mereka kini memiliki peluang untuk meraih dua kemenangan beruntun di awal musim untuk ketiga kalinya berturut-turut, setelah hanya sekali kalah di kandang sejak Mei lalu. Di lini pertahanan, mereka tampil sangat kokoh di Charlotte, dengan mencatatkan empat clean sheet dalam enam pertandingan kandang terakhir mereka. Tim asuhan Dean Smith juga cenderung bertahan dengan kokoh saat unggul atau imbang pada babak pertama, dengan tidak terkalahkan dalam lima pertandingan liga terakhir mereka dalam situasi tersebut.

Getty Images

Sementara itu, Inter Miami memulai musim baru dengan mulus sebagai juara bertahan MLS Cup. Mereka telah meraih dua kemenangan tandang berturut-turut dan tak terkalahkan dalam lima laga tandang beruntun. Pasukan Javier Mascherano menunjukkan keahlian mencetak gol di awal pertandingan — mereka memenangkan empat pertandingan berturut-turut saat mencetak gol di babak pertama. Bulan Maret juga berjalan mulus bagi mereka, dengan tujuh pertandingan tak terkalahkan berturut-turut di bulan ini, termasuk enam kemenangan. Dan ketika mereka mencetak lebih dari satu gol, mereka hampir tak terbendung, memenangkan 15 dari 16 pertandingan liga terakhir mereka dalam skenario tersebut.

Statistik penting & berita cedera

Charlotte mungkin tidak akan diperkuat oleh Frederick Kessler akhir pekan ini, karena pemain baru tersebut masih absen karena masalah pada bagian bawah tubuh dan belum melakukan debutnya.

Di Miami, Sergio Reguilon masih diragukan, karena bek sayap asal Spanyol ini sedang mengalami masalah lutut.

Getty Images

Sejarah berpihak pada Charlotte dalam pertandingan ini - mereka meraih poin maksimal dalam tiga dari empat pertemuan liga mereka dengan Miami, termasuk kemenangan telak 3-0 dalam pertandingan ini tahun lalu. Satu-satunya kemenangan tandang The Herons melawan The Crown terjadi pada tahun 2024, ketika mereka meraih kemenangan tipis 2-1.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Charlotte FC vs Inter Miami CF Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer D. Smith Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer J. Mascherano

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton pertandingan Charlotte FC vs Inter Miami CF hari ini

NordVPN

Unduh & Pasang: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu: