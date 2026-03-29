Cara menonton pertandingan Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Di sini Anda bisa menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris untuk pertandingan Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals, karena GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Pratinjau Pertandingan

Pertandingan ini bukan sekadar laga pembuka musim bagi kedua tim, melainkan sebuah pertarungan taktis layaknya permainan catur yang menampilkan pertukaran pemain penting. Dalam pergerakan besar-besaran di luar musim, Rishabh Pant pindah dari Delhi untuk menjadi kapten LSG, sementara KL Rahul kini memimpin barisan pemukul Delhi Capitals. Kedua tim sangat bertekad untuk melepaskan label tim papan tengah yang melekat pada mereka sejak 2025 dan membangun dominasi sejak awal dalam edisi ke-19 turnamen ini.

Lucknow memasuki musim ini dengan tekad membuktikan diri setelah finis di peringkat ketujuh yang mengecewakan tahun lalu. Di bawah bimbingan pelatih kepala Justin Langer, Super Giants telah menata ulang skuad mereka untuk menemukan keseimbangan yang lebih baik. Perekrutan pelempar cepat veteran Mohammed Shami untuk memimpin serangan bersama kecepatan mentah dan eksplosif Mayank Yadav menjadikan LSG salah satu unit bowling paling menakutkan di atas kertas. Dengan barisan atas yang menampilkan Mitchell Marsh dan Nicholas Pooran yang eksplosif, tim tuan rumah akan berusaha memanfaatkan permukaan lapangan yang biasanya menantang di Lucknow untuk membungkam lawan dan mencetak total yang mengesankan.

Sementara itu, Delhi Capitals berupaya membangun momentum dari musim 2025 yang penuh perjuangan, di mana mereka nyaris lolos ke babak playoff dan finis di peringkat kelima. Kini dipimpin oleh Axar Patel yang taktis, strategi Delhi tampaknya berpusat pada skema yang mengandalkan spin, yang sangat cocok untuk kondisi subkontinental. Duet Kuldeep Yadav dan Axar tetap menjadi aset terbesar mereka, sementara penambahan Nitish Rana memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan pada barisan tengah yang sering kesulitan menjaga konsistensi. Dengan Mitchell Starc memimpin barisan pelempar cepat, DC memiliki variasi yang diperlukan untuk menantang para pemukul andalan LSG di kandang mereka sendiri.

Waktu mulai pertandingan Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals

🏟️ Tempat: Stadion Kriket Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana, Lucknow ⏰ Waktu Mulai: 19.30 WIB

Pertandingan hari ini antara Lucknow Super Giants dan Delhi Capitals akan dimulai pada 1 April 2026, pukul 19.30 WIB.

🇬🇧 Cara menonton IPL 2026 di Inggris

Jika Anda sudah menjadi pelanggan Sky, Anda dapat menambahkan Sky Sports secara online atau melalui aplikasi My Sky kapan saja. Paket ini mulai dari £22 per bulan dengan Sky Stream. Sky Sports+ termasuk tanpa biaya tambahan, yang memungkinkan penonton untuk menonton banyak acara langsung di berbagai cabang olahraga. Aplikasi Sky Sports memungkinkan pelanggan untuk mengunduh dan menonton olahraga langsung di mana saja dan tersedia di iPhone, iPad, dan Android.

Pelanggan non-Sky juga dapat menonton siaran langsung melalui NOW TV. Tersedia berbagai pilihan langganan untuk penggemar olahraga, termasuk ‘Day Membership’Olahraga, yang memberikan akses ke semua 12 saluran Sky Sports selama 24 jam seharga £14,99. Keanggotaan ‘Fully Flexible’ Sports dari NOW kembali memberikan akses tak terbatas ke Sky Sports, namun berlaku selama 30 hari. Biayanya £34,99 per bulan dan akan diperbarui otomatis kecuali dibatalkan sebelum akhir periode bulanan.

Ada juga paket‘12-Month Saver’, di mana Anda dikenakan biaya 20% lebih murah dan hanya membayar £27,99 per bulan. Namun, Anda harus mendaftar untuk jangka waktu minimal 12 bulan. Setelah jangka waktu minimal 12bulan, langganan akan diperpanjang secara otomatis sebesar £34,99 per bulan kecuali dibatalkan.

🇺🇸 Cara menonton IPL 2026 di AS & Kanada

Willow TV adalah penyiar khusus kriket, dan merupakan rumah eksklusif IPL di AS. Di sini, Anda akan menemukan streaming pertandingan langsung dan rekaman, sehingga memungkinkan para penggemar untuk mengikuti aksi saat berlangsung. Selain itu, platform ini menyediakan analisis pertandingan terperinci, komentar, dan sorotan, yang memperkaya pengalaman menonton.

FuboTV adalah layanan streaming berkualitas tinggi yang mencakup Willow TV, menawarkan akses ke IPL dan berbagai macam olahraga. Fubo menawarkan beberapa paket langganan, termasuk 'Fubo Sports' yang baru, dengan harga $45,99 untuk bulan pertama dan $55,99 per bulan untuk bulan-bulan berikutnya. Layanan ini dirancang secara ringkas dan berfokus pada olahraga dengan lebih dari 28 saluran, termasuk ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel, serta jaringan lokal seperti ABC, CBS, dan Fox. Paket Fubo lainnya mulai dari $84,99/bulan dengan uji cobagratis selama 7 hari yang tersedia bagi pelanggan baru di semua paketnya. Layanan streaming ini merupakan pilihan yang tepat bagi penggemar gulat dan olahraga pada umumnya.

🇦🇺 Cara menonton IPL 2026 di Australia

Anda dapat menonton semua pertandingan IPL 2026 di saluran Fox Cricket di TV. Jika Anda tidak memiliki Fox dan tidak ingin berlangganan, spesialis streaming olahraga Kayo Sports juga akan menayangkan turnamen tahun ini. Tersedia dua opsi paket langganan. Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai semua detailnya:

Kayo Standard

Ini adalah paket tingkat pemula, yang dirancang untuk pemirsa individu.

Harga: $29,99 per bulan

$29,99 per bulan Streaming Bersamaan: 1 layar sekaligus

1 layar sekaligus Kualitas Video: Definisi Tinggi (hingga 1080p)

Definisi Tinggi (hingga 1080p) Fitur Utama: Akses penuh ke lebih dari 50 cabang olahraga, SplitView (menonton beberapa pertandingan dalam satu layar), Tanpa kontrak berlangganan.

Kayo Premium

Ini adalah paket kelas atas, yang ditujukan untuk rumah tangga dan mereka yang menginginkan pengalaman visual terbaik.

Harga: $45,99 per bulan

$45,99 per bulan Streaming Bersamaan: 2 layar sekaligus

2 layar sekaligus Kualitas Video: 4K Ultra HD (pada konten tertentu dan perangkat yang kompatibel)

(pada konten tertentu dan perangkat yang kompatibel) Fitur Utama: Semua yang ada di paket Standard, ditambah streaming 4K dan satu streaming bersamaan tambahan.

🌏 Liputan IPL 2026 di seluruh dunia

Negara Jaringan/Streaming 🇿🇦 Afrika Selatan SuperSport 🇦🇺 Australia Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Karibia dan Amerika Latin Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Prancis YuppTV 🇮🇳 India JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Timur Tengah Noon

