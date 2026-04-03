Ligue 1 kembali bergulir dengan Paris Saint-Germain berupaya memperlebar jarak dari para pesaingnya saat mereka menjamu Toulouse di Parc des Princes.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Paris Saint-Germain vs Toulouse, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Paris Saint-Germain vs Toulouse

Ligue 1 - Ligue 1 Parc des Princes

Paris Saint-Germain vs Toulouse akan dimulai pada 3 Apr pukul 14:45 EST dan 19:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Jeda internasional mungkin datang pada saat yang kurang tepat bagi PSG. Mereka tampil gemilang sebelum bulan Maret, meraih tiga kemenangan beruntun dengan skor agregat 12–2 dan mencatatkan dua clean sheet selama periode tersebut.

Mereka masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit dibanding Lens, jadi kemenangan lagi pekan ini akan menambah tekanan menjelang laga perempat final Liga Champions melawan Liverpool. Di sisi lain, kekalahan pada hari Jumat akan menjadi sejarah yang buruk - ini akan menjadi pertama kalinya sejak musim 2023–24 PSG kalah dua kali di kandang dalam satu musim liga yang sama. Hal ini juga bisa berarti kekalahan kandang beruntun di kompetisi domestik untuk pertama kalinya sejak musim semi 2023, ketika Monaco mengalahkan mereka 3–1 di Paris.

Toulouse, sementara itu, mulai menemukan ritme permainan. Mereka telah memenangkan dua pertandingan liga berturut-turut, dan meskipun peluang lolos ke Eropa melalui liga terlihat tipis, mereka tertinggal sembilan poin dari Monaco dengan tujuh pertandingan tersisa, sehingga Coupe de France mungkin menjadi peluang terbaik mereka. Kemenangan di sini akan memberi tim asuhan Carles Martinez tiga kemenangan liga berturut-turut untuk pertama kalinya sejak akhir 2024.

Mereka juga telah memenangkan dua pertandingan tandang terakhir mereka di semua kompetisi, dan kemenangan tandang lainnya akan menandai kemenangan tandang beruntun di Ligue 1 untuk kali kedua musim ini. Tantangannya? Mereka belum berhasil meraih satu poin pun dari tiga tim teratas saat ini, meskipun mereka berhasil menahan Marseille imbang 2–2 pada November lalu.

Statistik penting & berita cedera

Di kubu PSG, Fabian Ruiz mungkin absen karena masalah lutut, Bradley Barcola diragukan tampil akibat cedera pergelangan kaki, dan Quentin Ndjantou Mbitcha absen karena cedera otot paha belakang.

Toulouse juga punya masalah sendiri: Abu Francis mengalami cedera kaki, Charlie Cresswell mengalami cedera hamstring, Djibril Sidibé mengalami benturan, Frank Magri mengalami cedera lutut, sementara Rafik Messali dan Alex Domínguez sama-sama mengalami cedera pergelangan kaki. Santiago Hidalgo juga tidak akan bermain karena skorsing.

Rekor pertemuan terkini menguntungkan PSG — mereka telah mengalahkan Toulouse dalam tiga pertemuan terakhir di Ligue 1, termasuk kemenangan 3–0 dalam laga yang sama musim lalu. Bagi Toulouse, lawatan ke Paris tak pernah berjalan mulus: mereka kalah dalam enam dari tujuh kunjungan terakhir ke Parc des Princes, dengan satu-satunya kemenangan dalam rentang waktu tersebut terjadi pada Mei 2024, sebuah kejutan dengan skor 3–1.

