Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoNantes
Cara menonton pertandingan Ligue 1 antara Paris Saint-Germain vs Nantes hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Paris Saint-Germain vs Nantes
Paris Saint-Germain
Nantes
Ligue 1

Cara menonton pertandingan Ligue 1 antara Paris Saint-Germain dan Nantes, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Panggung telah siap di Parc des Princes yang ikonik, di mana pemuncak klasemen Paris Saint-Germain siap membalik halaman dan menegaskan kembali dominasi mereka saat menjamu Nantes yang sedang terpuruk dan berjuang keras untuk keluar dari zona degradasi.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Paris Saint-Germain vs Nantes, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

ASFubo
InggrisLigue 1+
KanadaFubo Kanada
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Paris Saint-Germain vs Nantes dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Paris Saint-Germain vs Nantes

Parc des Princes

Paris Saint-Germain vs Nantes akan dimulai pada 22 Apr pukul 13:00 EST dan 18:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Paris Saint-Germain menghadapi laga tengah pekan ini dengan misi yang jelas: menstabilkan performa dan memperkuat posisi mereka di puncak klasemen Ligue 1. Meskipun baru saja mengalami kekalahan 2-1 dari Lyon pada akhir pekan lalu, tim asal Paris ini tetap menjadi tim yang harus dikalahkan di kandang sendiri, di mana mereka terus menunjukkan serangan yang tak kenal lelah. 

Bagi Nantes, tantangannya sangatlah berat. Saat ini berada di zona degradasi, The Canaries kesulitan meraih poin belakangan ini dan menghadapi tugas berat untuk menahan skuad PSG yang jarang gagal mencetak gol di hadapan para penggemarnya sendiri. Sementara tuan rumah akan mengincar performa yang klinis untuk membungkam para pengkritik, Nantes kemungkinan akan bermain untuk membuat frustrasi lawan, dengan harapan meraih hasil yang bisa menentukan musim mereka dalam pertarungan untuk bertahan di liga.

Statistik kunci & berita cedera

Mengenai angka dan berita tim, rekor kandang PSG tetap kokoh, dengan mencetak gol di hampir setiap pertandingan liga di Parc des Princes sejak musim lalu, dipimpin oleh ancaman serangan seperti Ousmane Dembele dan Bradley Barcola. Sebaliknya, Nantes mengalami kesulitan signifikan saat bertandang, dengan masalah mencetak gol sering menghantui pertandingan tandang mereka. 

Dari segi ketersediaan pemain, suasana terasa tegang bagi kedua tim; PSG tengah menghadapi masalah kebugaran para pemain kunci seperti Vitinha dan Nuno Mendes, yang mungkin memaksa manajer untuk melakukan penyesuaian taktis. Sementara itu, Nantes harus menjalani laga yang penuh tekanan ini tanpa Dehmaine Tabibou yang sedang menjalani skorsing, sehingga semakin mempersulit upaya pertahanan mereka menghadapi salah satu lini serang paling produktif di negara ini.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Paris Saint-Germain vs Nantes

Paris Saint-GermainHome team crest

4-3-3

Formasi

4-3-3

Home team crestFCN
39
M. Safonov
5
Marquinhos
2
A. Hakimi
21
L. Hernandez
51
W. Pacho
87
J. Neves
33
W. Zaire-Emery
24
S. Mayulu
7
K. Kvaratskhelia
29
B. Barcola
10
O. Dembele
1
A. Lopes
27
D. Machado
3
N. Cozza
2
A. Musrati
24
F. Guilbert
13
F. Coquelin
28
I. Sissoko
8
J. Lepenant
10
M. Abline
31
M. Mohamed
37
I. Ganago

Pemain Pengganti

Manajer

  • Luis Enrique

Pemain Pengganti

Manajer

  • V. Halilhodzic

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

PSG
Gol Memasukkan (Kebobolan)
12/3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

FCN
Gol Memasukkan (Kebobolan)
3/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Rekor Head-to-Head

PSG

Last 5 matches

FCN

3

Menang

2

Seri

0

Menang

7

Gol tercipta

3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Paris Saint-Germain vs Nantes hari ini

  1. Unduh & Pasang: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

