Angers akan bertekad untuk mengguncang Ligue 1 saat mereka menjamu pemuncak klasemen Paris Saint-Germain di Stade Raymond Kopa, mempertemukan perjuangan gigih mereka di papan tengah dengan momentum tak terbendung tim asal Paris tersebut.

Angers vs Paris Saint-Germain akan dimulai pada 25 Apr pukul 13:00 EST dan 18:00 GMT.

Angers mungkin tidak sedang gencar-gencarnya meraih kemenangan, tetapi posisi mereka cukup aman untuk berharap bisa bertahan di Ligue 1 musim depan, dan kemenangan atas PSG akhir pekan ini — terutama jika Auxerre terpeleset — akan memastikan kelangsungan mereka di liga. Pasukan Alexandre Dujeux belum pernah merasakan kemenangan sejak mengalahkan Nantes pada awal Maret, meski mereka telah menstabilkan performa dengan beberapa hasil imbang, serta mempertahankan pertahanan yang kokoh. Gol di Stade Raymond Kopa sangat langka, dengan tim ini mencetak satu gol atau kurang dalam sebagian besar pertandingan kandang, tetapi tiga poin pada Sabtu ini akan membawa mereka ke 37 poin untuk musim ini, melampaui total tahun lalu.

Sementara itu, PSG bangkit dari kekalahan melawan Lyon dengan kemenangan telak atas Nantes, mengembalikan keunggulan mereka di puncak klasemen. Skuad asuhan Luis Enrique tampil tanpa ampun saat bertandang, dengan meraih lima kemenangan beruntun tanpa kebobolan dalam empat pertandingan terakhir, meskipun kekalahan lain di laga tandang akan menandai rekor tandang terburuk mereka sejak musim 2021-22. Yang terpenting, mereka tampil sempurna melawan tim-tim papan bawah musim ini, bahkan jarang kebobolan gol, yang menjadikan pertandingan ini ujian sesungguhnya bagi ketangguhan Angers.

Angers memasuki akhir pekan ini dengan daftar cedera yang panjang - Harouna Djibirin absen karena masalah pergelangan kaki, Carlens Arcus mengalami cedera pangkal paha, Yassin Belkhdim mengalami cedera lengan bawah, dan cedera ringan membuat Marius Courcoul, Pierrick Capelle, serta Ousmane Camara tidak bisa bermain.

PSG juga tidak tampil dengan skuad terkuatnya, karena Nuno Mendes dan Vitinha diragukan tampil akibat cedera ringan dan cedera kaki, sementara Quentin Ndjantou Mbitcha mengalami masalah pada otot paha belakangnya. Namun, rekor pertemuan jelas berpihak pada tim asal Paris ini: mereka telah mengalahkan Angers dalam 19 pertemuan terakhir mereka, termasuk kemenangan 4-2 di Stade Raymond Kopa pada tahun 2024.

