Segala aktivitas terhenti di Buenos Aires saat Estadio Mas Monumental menjadi tuan rumah edisi ke-260 El Superclasico, pertarungan sengit memperebutkan supremasi antara River Plate dan Boca Juniors yang sangat menentukan bagi jutaan pendukung.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan River Plate vs Boca Juniors, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off River Plate vs Boca Juniors

Pertandingan River Plate vs Boca Juniors akan dimulai pada 19 Apr pukul 16:00 EST dan 21:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Pertandingan ini terasa sangat penting karena kedua raksasa ini ingin menegaskan dominasi mereka di Liga Profesional Apertura. River Plate memasuki pertandingan dengan semangat tinggi setelah kemenangan telak atas Racing baru-baru ini, dan bermain di hadapan 85.000 penonton tuan rumah yang memecahkan rekor memberi mereka keunggulan psikologis yang tak ternilai harganya.

Getty Images

Namun, Boca Juniors memiliki keahlian untuk tampil maksimal dalam derby-derby yang penuh tekanan ini; mereka sedikit unggul dalam rekor head-to-head secara keseluruhan belakangan ini dan akan bertekad untuk merusak pesta di Stadion Monumental. Dengan kedua tim saat ini bersaing di papan atas klasemen - hanya terpaut beberapa poin - pertandingan ini bukan sekadar soal kebanggaan lokal; ini adalah langkah krusial menuju perebutan gelar liga dan memastikan dominasi domestik hingga akhir tahun.

Statistik kunci & berita cedera

Sejarah terkini menunjukkan kemungkinan hasil imbang, karena hampir seperempat dari pertemuan kedua tim sejak 2003 berakhir imbang, seringkali dengan skor 1-1 atau 0-0 yang sangat ketat. Rekor kandang River Plate memang mengesankan, namun mereka menghadapi hambatan besar karena kiper legendaris Franco Armani dan gelandang Giuliano Galoppo diperkirakan absen akibat cedera yang dialami pada pertengahan April. Mereka juga masih tanpa Maximiliano Meza, yang masih dalam proses pemulihan dari cedera lutut.

Situasinya sama tegangnya bagi Boca Juniors; meski mereka memiliki performa tandang yang kuat belakangan ini, mereka harus menghadapi atmosfer yang tidak bersahabat ini tanpa pemain andalan Edinson Cavani, yang absen hingga Juli. Tim tamu juga cemas dengan kondisi kebugaran Miguel Merentiel dan Exequiel Zeballos, sehingga kedalaman kedua bangku cadangan menjadi faktor kritis dalam pertandingan di mana satu momen kehebatan individu biasanya menentukan hasil akhir.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

