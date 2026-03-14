Al-Khaleej berupaya meraih kemenangan beruntun saat menjamu pemuncak klasemen Al-Nassr di Stadion Pangeran Mohamed bin Fahd pada Pekan Ke-26 Liga Pro Saudi.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Al Khaleej vs Al Nassr FC, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Al Khaleej vs Al Nassr FC

Al-Khaleej vs Al Nassr FC akan dimulai pada 14 Maret pukul 14:00 EST dan 19:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Al-Khaleej saat ini menduduki peringkat kesembilan di Liga Pro Saudi musim ini, sebuah kemajuan yang nyata dibandingkan penampilan mereka di musim-musim sebelumnya di kasta tertinggi. Sejak promosi, mereka sering berada di zona degradasi, finis di peringkat ke-14 sekali dan ke-12 dua kali, namun tahun ini mereka berhasil mengamankan posisi yang lebih nyaman di papan tengah. Namun, performa mereka belakangan ini kurang konsisten, dengan hanya satu kemenangan dalam enam pertandingan terakhir. Meskipun demikian, mereka akan mendapat semangat dari penampilan terakhir mereka, yaitu comeback 2-1 yang penuh semangat melawan Al-Hazem. Di kandang, hasilnya beragam, dengan lima kemenangan, dua hasil imbang, dan lima kekalahan dari 12 pertandingan.

Sementara itu, Al-Nassr memimpin klasemen. Mereka memegang keunggulan tipis atas Al-Ahli dan Al-Hilal serta tampil sangat impresif, dengan 13 kemenangan beruntun di semua kompetisi, hanya kebobolan sekali dalam 11 pertandingan terakhir. Serangan mereka sangat tajam, dengan mencetak 66 gol, yang tertinggi di liga, sementara pertahanan mereka juga sama mengesankannya dengan hanya kebobolan 19 gol dalam 25 pertandingan. Tim asuhan Jorge Jesus membutuhkan drama di menit-menit akhir pada pertandingan terakhir, mengungguli Neom 1-0 berkat gol di masa tambahan waktu dari Mohamed Simakan.

Statistik penting & berita cedera

Tim tuan rumah tidak memiliki banyak masalah cedera yang perlu dikhawatirkan. Namun, Al-Nassr masih tanpa Cristiano Ronaldo, yang cedera hamstringnya ternyata lebih serius dari yang diperkirakan. Saad Haqawi masih diragukan, setelah absen sejak Desember, sementara Sami Al-Najei masih dalam proses pemulihan dari cedera jangka panjang yang dialaminya di awal musim. Raghed Al-Najjar absen karena cedera ligamen cruciatum, dan Nawaf Al-Aqidi sedang mengalami masalah punggung.

Pasukan Georgios Donis juga pasti ingin membalas kekalahan telak 4-1 yang mereka derita pada pertemuan sebelumnya di bulan November lalu. Namun, rekor pertemuan kedua tim belakangan ini sangat menguntungkan Al-Nassr, yang telah memenangkan kelima pertemuan terakhir di liga, yang menegaskan dominasi mereka dalam laga ini.

Berita tim & susunan pemain

