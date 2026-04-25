Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan West Ham vs Everton, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.
|Amerika Serikat
|Peacock
|Australia
|Stan Sport
|Kanada
|Fubo Kanada
|India
|JioStar
|Afrika Selatan / Sub-Sahara
|SuperSport
|Malaysia
|Astro
|Timur Tengah
|beIN Sports MENA
Cara Menonton Pertandingan West Ham vs Everton Menggunakan VPN
Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.
VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.
Waktu kick-off West Ham vs Everton
Pertandingan West Ham vs Everton akan dimulai pada 25 April pukul 10:00 EST dan 15:00 GMT.
Pratinjau pertandingan
West Ham kembali ke kandang dengan semangat yang lebih membara setelah bermain imbang tanpa gol yang berlangsung sengit melawan Crystal Palace, hasil yang membuat mereka terhindar dari ancaman degradasi langsung namun tak memberi ruang untuk berpuas diri. Di bawah arahan Nuno Espirito Santo, The Hammers menunjukkan tanda-tanda perubahan taktik, dengan memprioritaskan stabilitas pertahanan saat mereka berjuang mempertahankan status di kasta tertinggi.
Getty Images
Di sisi lain lapangan, Everton tiba di London dengan masih memelihara aspirasi untuk lolos ke kompetisi Eropa meskipun mengalami kekalahan menyakitkan di menit-menit akhir dari Liverpool dalam derby Merseyside baru-baru ini. The Toffees ingin segera bangkit kembali, dengan kesadaran penuh bahwa setiap kehilangan poin dapat sangat menghambat upaya mereka untuk finis di posisi keenam, sehingga menciptakan panggung untuk pertandingan di mana kebutuhan West Ham yang mendesak akan poin bertabrakan dengan dorongan Everton untuk mempertahankan impian Eropa mereka.
Statistik utama & berita cedera
Secara statistik, pertandingan ini diprediksi akan berlangsung ketat mengingat disiplin taktis yang ditunjukkan kedua tim dalam beberapa pekan terakhir. West Ham berhasil menemukan ritme permainan belakangan ini, meskipun kemampuan mereka untuk secara konsisten mengubah peluang menjadi gol tetap menjadi fokus utama staf pelatih.
Bagi tuan rumah, Lukasz Fabianski masih absen karena cedera punggung, dan formasi taktis mungkin akan menugaskan Jarrod Bowen dan Crysencio Summerville untuk memimpin transisi serangan.
Getty Images
Everton harus menghadapi absennya Jack Grealish yang terus berlanjut, yang telah absen sejak Februari, sebuah situasi yang telah dihadapi klub ini sejak beberapa waktu lalu.
Dengan Everton yang mengandalkan pengalaman Jordan Pickford di lini belakang dan West Ham yang mengandalkan dukungan meriah dari suporter tuan rumah untuk membantu mereka melewati pertarungan menghindari degradasi, pertandingan Sabtu ini diprediksi akan menjadi laga yang berlangsung seru dari awal hingga akhir, di mana momen-momen kualitas individu kemungkinan besar akan menentukan hasilnya.
Berita tim & susunan pemain
Performa
Rekor Head-to-Head
Klasemen
Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton pertandingan West Ham vs Everton hari ini
- Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
- Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
- Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
- Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.
Cara menonton di Layar Lebar
Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:
- Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
- Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.