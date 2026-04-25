Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Cara menonton pertandingan Liga Premier West Ham vs Everton hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan Liga Premier antara West Ham dan Everton, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Suasana tegang akan terasa di London Stadium saat West Ham United bersiap menghadapi laga krusial yang memiliki dampak besar bagi kedua ujung klasemen Liga Premier. 

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan West Ham vs Everton, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatPeacock
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara Menonton Pertandingan West Ham vs Everton Menggunakan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off West Ham vs Everton

Pertandingan West Ham vs Everton akan dimulai pada 25 April pukul 10:00 EST dan 15:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

West Ham kembali ke kandang dengan semangat yang lebih membara setelah bermain imbang tanpa gol yang berlangsung sengit melawan Crystal Palace, hasil yang membuat mereka terhindar dari ancaman degradasi langsung namun tak memberi ruang untuk berpuas diri. Di bawah arahan Nuno Espirito Santo, The Hammers menunjukkan tanda-tanda perubahan taktik, dengan memprioritaskan stabilitas pertahanan saat mereka berjuang mempertahankan status di kasta tertinggi. 

Di sisi lain lapangan, Everton tiba di London dengan masih memelihara aspirasi untuk lolos ke kompetisi Eropa meskipun mengalami kekalahan menyakitkan di menit-menit akhir dari Liverpool dalam derby Merseyside baru-baru ini. The Toffees ingin segera bangkit kembali, dengan kesadaran penuh bahwa setiap kehilangan poin dapat sangat menghambat upaya mereka untuk finis di posisi keenam, sehingga menciptakan panggung untuk pertandingan di mana kebutuhan West Ham yang mendesak akan poin bertabrakan dengan dorongan Everton untuk mempertahankan impian Eropa mereka. 

Statistik utama & berita cedera

Secara statistik, pertandingan ini diprediksi akan berlangsung ketat mengingat disiplin taktis yang ditunjukkan kedua tim dalam beberapa pekan terakhir. West Ham berhasil menemukan ritme permainan belakangan ini, meskipun kemampuan mereka untuk secara konsisten mengubah peluang menjadi gol tetap menjadi fokus utama staf pelatih. 

Bagi tuan rumah, Lukasz Fabianski masih absen karena cedera punggung, dan formasi taktis mungkin akan menugaskan Jarrod Bowen dan Crysencio Summerville untuk memimpin transisi serangan. 

Everton harus menghadapi absennya Jack Grealish yang terus berlanjut, yang telah absen sejak Februari, sebuah situasi yang telah dihadapi klub ini sejak beberapa waktu lalu.

Dengan Everton yang mengandalkan pengalaman Jordan Pickford di lini belakang dan West Ham yang mengandalkan dukungan meriah dari suporter tuan rumah untuk membantu mereka melewati pertarungan menghindari degradasi, pertandingan Sabtu ini diprediksi akan menjadi laga yang berlangsung seru dari awal hingga akhir, di mana momen-momen kualitas individu kemungkinan besar akan menentukan hasilnya.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain West Ham United vs Everton

West Ham UnitedHome team crest

4-2-3-1

Formasi

4-2-3-1

Home team crestEVE
1
M. Hermansen
12
M. Diouf
15
K. Mavropanos
4
A. Disasi
2
K. Walker-Peters
18
M. Fernandes
7
C. Summerville
20
J. Bowen
19
Pablo
28
T. Soucek
11
V. Castellanos
1
J. Pickford
16
V. Mykolenko
15
J. O'Brien
5
M. Keane
6
J. Tarkowski
22
K. Dewsbury-Hall
7
D. McNeil
27
I. Gueye
37
J. Garner
10
I. Ndiaye
11
T. Barry

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • N. Espirito Santo

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Moyes

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

WHU
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

EVE
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Rekor Head-to-Head

WHU

Last 5 matches

EVE

2

Menang

3

Seri

0

Menang

7

Gol tercipta

4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton pertandingan West Ham vs Everton hari ini

  1. Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

