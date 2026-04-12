Tottenham memulai babak baru di bawah asuhan Roberto De Zerbi, yang akan memimpin pertandingan pertamanya saat tim ini bertandang ke markas Sunderland.

Sunderland vs Tottenham akan dimulai pada 12 Apr pukul 09:00 EST dan 14:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Roberto De Zerbi kini menjadi sorotan sebagai manajer baru Tottenham, menjadi manajer ketiga yang memimpin klub tersebut musim ini setelah Thomas Frank dan Igor Tudor. Ini merupakan tantangan yang berat — ia hanya memiliki tujuh pertandingan untuk mencoba menyelamatkan Spurs dari degradasi, dengan tim tersebut kini hanya unggul satu poin dari zona degradasi.

Lawan mereka, Sunderland, sedang mengalami masa sulit belakangan ini, kalah dalam tiga pertandingan kandang berturut-turut yang hampir mengakhiri harapan mereka untuk bersaing di kompetisi Eropa. Namun, mengingat ini adalah musim pertama mereka kembali ke Liga Premier, ada banyak kebanggaan atas pencapaian mereka sejauh ini, meskipun hasil-hasil terbaru telah sedikit meredupkan semangat mereka. Hal itu menjadi latar belakang bagi pertandingan yang menarik: Spurs yang sangat ingin bertahan di bawah manajer baru, dan Sunderland yang ingin mengingatkan semua orang mengapa kembalinya mereka ke liga utama merupakan kisah yang sangat positif.

Sunderland memiliki beberapa kekhawatiran terkait kebugaran menjelang laga ini, dengan Robin Roefs dan Dan Ballard keduanya membutuhkan pemeriksaan terakhir setelah mengalami masalah paha. Roefs belum tampil sejak hasil imbang 1-1 melawan Bournemouth pada Februari lalu, meskipun kembalinya ia berlatih pekan ini merupakan tanda positif. Pertandingan ini diperkirakan masih terlalu cepat bagi Bertrand Traoré, Nilson Angulo, Jocelin Ta Bi, dan mantan pemain muda Spurs Romaine Mundle, yang semuanya masih absen.

Sementara itu, Tottenham juga menghadapi masalah cedera. Mohammed Kudus mengalami kemunduran yang berpotensi membuatnya absen hingga akhir musim, sementara Pape Matar Sarr diragukan tampil setelah mengalami cedera bahu saat membela Senegal. Di sisi positifnya, Mathys Tel dan Lucas Bergvall telah pulih dari cedera ringan dan kembali berlatih, sedangkan Rodrigo Bentancur semakin mendekati kembalinya dari cedera otot paha belakang yang serius. Kiper Guglielmo Vicario menjalani operasi selama jeda internasional, menambah daftar pemain yang absen.

Secara historis, Spurs memiliki keunggulan dalam pertandingan ini, dengan catatan tak terkalahkan dalam 14 pertemuan berturut-turut di level teratas melawan Sunderland sebelum 2017 - sebuah rekor yang menambah ketegangan ekstra pada pertemuan terbaru ini.

