Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
team-logoSunderland
Stadium of Light
team-logoTottenham Hotspur
Cara menonton pertandingan Liga Premier Sunderland vs Tottenham hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Sunderland vs Tottenham Hotspur
Sunderland
Tottenham Hotspur
Premier League

Cara menonton pertandingan Liga Premier antara Sunderland dan Tottenham, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Tottenham memulai babak baru di bawah asuhan Roberto De Zerbi, yang akan memimpin pertandingan pertamanya saat tim ini bertandang ke markas Sunderland.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Sunderland vs Tottenham, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

ASUSA Network
InggrisSky Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Sunderland vs Tottenham dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung.

Waktu kick-off Sunderland vs Tottenham

Premier League - Premier League
Stadium of Light

Sunderland vs Tottenham akan dimulai pada 12 Apr pukul 09:00 EST dan 14:00 GMT.

Pratinjau pertandingan 

Roberto De Zerbi kini menjadi sorotan sebagai manajer baru Tottenham, menjadi manajer ketiga yang memimpin klub tersebut musim ini setelah Thomas Frank dan Igor Tudor. Ini merupakan tantangan yang berat — ia hanya memiliki tujuh pertandingan untuk mencoba menyelamatkan Spurs dari degradasi, dengan tim tersebut kini hanya unggul satu poin dari zona degradasi. 

Lawan mereka, Sunderland, sedang mengalami masa sulit belakangan ini, kalah dalam tiga pertandingan kandang berturut-turut yang hampir mengakhiri harapan mereka untuk bersaing di kompetisi Eropa. Namun, mengingat ini adalah musim pertama mereka kembali ke Liga Premier, ada banyak kebanggaan atas pencapaian mereka sejauh ini, meskipun hasil-hasil terbaru telah sedikit meredupkan semangat mereka. Hal itu menjadi latar belakang bagi pertandingan yang menarik: Spurs yang sangat ingin bertahan di bawah manajer baru, dan Sunderland yang ingin mengingatkan semua orang mengapa kembalinya mereka ke liga utama merupakan kisah yang sangat positif.

Statistik penting & kabar cedera

Sunderland memiliki beberapa kekhawatiran terkait kebugaran menjelang laga ini, dengan Robin Roefs dan Dan Ballard keduanya membutuhkan pemeriksaan terakhir setelah mengalami masalah paha. Roefs belum tampil sejak hasil imbang 1-1 melawan Bournemouth pada Februari lalu, meskipun kembalinya ia berlatih pekan ini merupakan tanda positif. Pertandingan ini diperkirakan masih terlalu cepat bagi Bertrand Traoré, Nilson Angulo, Jocelin Ta Bi, dan mantan pemain muda Spurs Romaine Mundle, yang semuanya masih absen.

Sementara itu, Tottenham juga menghadapi masalah cedera. Mohammed Kudus mengalami kemunduran yang berpotensi membuatnya absen hingga akhir musim, sementara Pape Matar Sarr diragukan tampil setelah mengalami cedera bahu saat membela Senegal. Di sisi positifnya, Mathys Tel dan Lucas Bergvall telah pulih dari cedera ringan dan kembali berlatih, sedangkan Rodrigo Bentancur semakin mendekati kembalinya dari cedera otot paha belakang yang serius. Kiper Guglielmo Vicario menjalani operasi selama jeda internasional, menambah daftar pemain yang absen.

Secara historis, Spurs memiliki keunggulan dalam pertandingan ini, dengan catatan tak terkalahkan dalam 14 pertemuan berturut-turut di level teratas melawan Sunderland sebelum 2017 - sebuah rekor yang menambah ketegangan ekstra pada pertemuan terbaru ini.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Sunderland vs Tottenham Hotspur

SunderlandHome team crest

4-3-3

Formasi

4-2-3-1

Home team crestTOT
22
R. Roefs
20
N. Mukiele
15
O. Alderete
17
Reinildo
32
T. Hume
19
H. Diarra
27
N. Sadiki
34
G. Xhaka
9
B. Brobbey
11
C. Rigg
28
E. Le Fee
31
A. Kinsky
23
P. Porro
37
M. van de Ven
13
D. Udogie
17
C. Romero
7
X. Simons
39
R. Kolo Muani
15
L. Bergvall
14
A. Gray
11
M. Tel
19
D. Solanke

4-2-3-1

TOTAway team crest

Manajer

  • R. Le Bris

Manajer

  • R. De Zerbi

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

SUN
Gol Memasukkan (Kebobolan)
4/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

TOT
Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/14
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Rekor Head-to-Head

SUN

Last 5 matches

TOT

0

Menang

2

Seri

3

Menang

2

Gol tercipta

7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Sunderland vs Tottenham hari ini

  Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih cocok ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV sudah dilengkapi dengan aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi di TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat-perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau mem-mirror/cast siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

