Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoSunderland
Stadium of Light
team-logoNottingham Forest
Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Liga Premier Sunderland vs Nottingham Forest hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan Liga Premier antara Sunderland dan Nottingham Forest, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Pertandingan sepak bola Jumat malam ini akan menampilkan Sunderland yang berjuang untuk masuk enam besar, sementara Nottingham Forest berusaha menghindari zona degradasi.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Sunderland vs Nottingham Forest, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.
ASUSA Network
InggrisSky Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Sunderland vs Nottingham Forest dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Cara menonton dan streaming langsung Sunderland vs Forest secara gratis

 Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru USA Network dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari. 

Waktu kick-off Sunderland vs Nottingham Forest

crest
Pertandingan Sunderland vs Nottingham Forest akan dimulai pada 24 Apr 2026 pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT. 

Pratinjau pertandingan

Musim pertama Sunderland kembali ke Liga Premier telah menjadi perjalanan yang mengasyikkan bagi para penggemar, yang menantikan kemungkinan bermain di kompetisi Eropa musim depan. Setelah tak terkalahkan dalam 12 pertandingan kandang liga pertama musim ini, The Black Cats telah kalah dalam tiga dari empat pertandingan terakhir mereka di Stadium of Light, jadi perjalanan mereka tidak selalu mulus. 

Brian Brobbey Sunderland 2025-26Getty Images

Forest mulai melihat cahaya di ujung terowongan perjuangan bertahan setelah kemenangan 4-1 atas Burnley. The Tricky Trees bisa menjauh delapan poin dari zona degradasi dengan kemenangan di sini sebelum Wolves menghadapi Tottenham pada Sabtu. Mereka sedang dalam performa terbaik pada waktu yang tepat, tak terkalahkan dalam lima laga EPL terakhir.

Statistik kunci & cedera

Sunderland tidak akan diperkuat oleh Omar Alderete, Simon Moore, dan Romaine Mundle dalam pertandingan ini, sementara Jocelin Ta Bi, Bertrand Traore, dan Nilson Angulo juga diragukan tampil.

Nottingham Forest juga menghadapi beberapa masalah cedera, termasuk Murillo, Dan Ndoye, Willy Boly, Nicolo Savona, John Victor, dan Callum Hudson-Odoi. 

Sunderland mencatatkan rekor tertinggi di liga dengan 17 pertandingan mereka musim ini berakhir imbang pada babak pertama.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Sunderland vs Nottingham Forest

SunderlandHome team crest

4-3-3

Formasi

4-2-3-1

Home team crestNFO
22
R. Roefs
5
D. Ballard
15
O. Alderete
17
Reinildo
20
N. Mukiele
27
N. Sadiki
34
G. Xhaka
19
H. Diarra
28
E. Le Fee
9
B. Brobbey
11
C. Rigg
26
M. Sels
34
O. Aina
31
N. Milenkovic
23
J. Cunha
3
N. Williams
19
I. Jesus
10
M. Gibbs-White
21
O. Hutchinson
6
I. Sangare
8
E. Anderson
11
C. Wood

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • R. Le Bris

  • V. Pereira

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

SUN
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

NFO
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

SUN

Last 5 matches

NFO

3

Menang

1

Seri

1

Menang

4

Gol tercipta

2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
0/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton pertandingan Sunderland vs Nottingham Forest hari ini

  1. Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

