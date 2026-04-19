team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoBurnley
Cara menonton pertandingan Liga Premier Nottingham Forest vs Burnley hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan Liga Premier antara Nottingham Forest dan Burnley, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Tepi Sungai Trent yang bersejarah akan ramai saat Nottingham Forest menjamu Burnley di The City Ground dalam laga krusial Liga Premier yang berpotensi berdampak besar bagi tim-tim di papan bawah klasemen.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Nottingham Forest vs Burnley, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatPeacock
InggrisSky Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Waktu kick-off Nottingham Forest vs Burnley

Nottingham Forest vs Burnley akan dimulai pada 19 Apr pukul 09:00 EST dan 14:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Suasana yang sangat istimewa terasa menjelang pertandingan ini, terutama karena Nottingham Forest sedang berada di puncak euforia setelah malam bersejarah di ajang Eropa. Setelah baru saja mengamankan tempat di semifinal kontinental pertama mereka sejak 1984 dengan menyingkirkan Porto dari Liga Europa, para pendukung setia Forest bermimpi besar, tetapi manajer Vitor Pereira tahu bahwa ia tidak boleh membiarkan gangguan itu mengganggu perjuangan mereka untuk bertahan di liga domestik. Meskipun performa mereka di kompetisi Eropa sudah menjadi legenda, posisi mereka di Liga Premier tetap genting, sehingga setiap poin yang diraih di kandang terasa seperti emas. 

Mereka akan menghadapi tim Burnley yang sulit dikalahkan dalam beberapa tahun terakhir; kedua tim ini sudah terbiasa bermain imbang, termasuk hasil imbang 1-1 di awal musim ini. Burnley datang dengan penuh kebanggaan dan kontrak yang dipertaruhkan, dan meskipun mereka kesulitan menjaga konsistensi, mereka lebih dari mampu merusak pesta jika Forest menunjukkan tanda-tanda kelelahan pasca-pertandingan Eropa.

Statistik kunci & berita cedera

Dari sisi statistik, pertandingan ini diprediksi akan berlangsung ketat - empat dari lima pertemuan terakhir kedua tim di semua kompetisi berakhir imbang, dengan tiga di antaranya berakhir 1-1. Forest kesulitan mendominasi Burnley belakangan ini, hanya memenangkan satu dari delapan pertemuan liga terakhir mereka, meskipun kemenangan tunggal itu terjadi baru-baru ini di Turf Moor. 

Dari sisi kabar tim, tuan rumah tengah menghadapi situasi yang bisa dibilang campuran antara kabar baik dan kabar buruk pasca penampilan heroik mereka di tengah pekan. Mesin gol Chris Wood dan pilar pertahanan Murillo sama-sama tertatih-tatih saat ditarik keluar saat melawan Porto, namun laporan awal dari staf medis cukup optimis bahwa keduanya seharusnya sudah fit untuk diturunkan. Sayangnya, kabar tersebut tidak begitu menggembirakan bagi Callum Hudson-Odoi, yang terlihat meninggalkan stadion dengan bantuan kruk dan tampaknya akan absen untuk sementara waktu akibat cedera otot. 

Sementara itu, Burnley akan berusaha memanfaatkan lini belakang Forest yang kelelahan, meskipun mereka harus meningkatkan rekor tandang mereka secara signifikan, karena mereka hanya menang dua kali dalam 21 lawatan terakhir ke The City Ground.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Nottingham Forest vs Burnley

Nottingham ForestHome team crest

Home team crestBUR
26
M. Sels
34
O. Aina
3
N. Williams
5
Murillo
31
N. Milenkovic
16
N. Dominguez
10
M. Gibbs-White
6
I. Sangare
21
O. Hutchinson
14
D. Ndoye
11
C. Wood
1
M. Dubravka
2
K. Walker
5
M. Esteve
3
Q. Hartman
12
B. Humphreys
10
M. Edwards
11
J. Anthony
8
L. Ugochukwu
20
J. Ward-Prowse
29
J. Laurent
19
Z. Flemming

Manajer

  • V. Pereira

Manajer

  • S. Parker

Pemain cedera dan kena skors

Performa

NFO
Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Gol Memasukkan (Kebobolan)
4/11
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Rekor Head-to-Head

NFO

Last 5 matches

BUR

1

Menang

3

Seri

1

Menang

5

Gol tercipta

5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Klasemen

