Suasana di Gallowgate End diprediksi akan memuncak saat Stadion St James' Park yang bersejarah menjadi tuan rumah pertandingan krusial antara Newcastle United dan Bournemouth.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Newcastle United vs Bournemouth, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Newcastle United vs Bournemouth

Premier League - Premier League St James' Park

Pertandingan Newcastle United vs Bournemouth akan dimulai pada 18 April pukul 10:00 EST dan 15:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Taruhannya tak bisa lebih tinggi lagi bagi Eddie Howe saat ia menjamu mantan timnya di Tyneside di tengah periode yang sangat menantang bagi The Magpies. Newcastle kesulitan menemukan konsistensi belakangan ini, tergelincir di klasemen setelah serangkaian kekalahan tipis dan mengecewakan yang sering kali diwarnai kebobolan gol di menit-menit akhir. Mereka akan berjuang keras untuk mengembalikan performa kandang yang pernah menjadikan St James' Park sebagai benteng kokoh di awal musim, terutama dengan harapan lolos ke kompetisi Eropa yang mulai memudar.

Di sisi lain, Bournemouth adalah "tim yang sedang dalam performa terbaik" di liga saat ini, tiba di Northeast dengan modal rekor tak terkalahkan dalam 12 pertandingan. Andoni Iraola mungkin baru saja mengumumkan akan hengkang di akhir musim, namun tim Cherries-nya tak menunjukkan tanda-tanda melambat, terbukti dari kemenangan mengejutkan 2-1 atas pemimpin klasemen Arsenal pekan lalu. Ini adalah pertarungan klasik antara raksasa yang putus asa yang berusaha menstabilkan timnya melawan tim underdog yang sedang naik daun dan sedang dalam momentum yang bagus.

Statistik penting & berita cedera

Ruang perawatan Newcastle tetap ramai, yang tentunya berkontribusi pada penurunan performa mereka belakangan ini. Mereka cemas dengan kondisi kebugaran maestro lini tengah Bruno Guimaraes, yang sedang berjuang melawan cedera paha, sementara pemain bertahan andalan Fabian Schar dan Sven Botman masih absen dalam jangka panjang. Yang memperburuk keadaan, Joelinton tidak bisa bermain karena menjalani skorsing akibat akumulasi kartu kuning.

Bournemouth juga punya masalah sendiri karena Lewis Cook dan Justin Kluivert baru-baru ini absen, tapi mereka akan sangat mengandalkan aksi-aksi heroik di menit-menit akhir yang menjadi ciri khas musim mereka—hampir setengah dari gol mereka musim ini tercipta dalam 30 menit terakhir pertandingan. Secara statistik, pertandingan ini memiliki sejarah gol; beberapa pertemuan terakhir di St James' berakhir dengan skor tinggi, dan dengan Newcastle mencetak tepat dua gol dalam sepuluh dari 13 pertandingan kandang terakhir mereka, para penggemar mungkin akan menyaksikan laga yang penuh gol lagi akhir pekan ini.

