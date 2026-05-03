Pertandingan hari ini antara Manchester United dan Liverpool akan dimulai pada 3 Mei 2026 pukul 18.30.

Saluran TV dan opsi siaran langsung untuk pertandingan Manchester United vs Liverpool tercantum di bawah ini.

Negara / Wilayah Stasiun Penyiaran AS Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, SiriusXM FC Inggris (Britania Raya) Sky Go UK, NOW, Sky Go Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League Australia Stan Sport Kanada DAZN Kanada, fuboTV Kanada, Jaringan Olahraga Fubo Kanada India Jio, Hotstar Malaysia Astro Go, Sooka, Astro Grandstand Prancis Canal+ Prancis, Canal+ Foot, Free, myCANAL Jerman Sky Go, WOW, Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event Spanyol DAZN Spanyol, DAZN1 Spanyol, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+ Meksiko Max Meksiko Argentina ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina Chili ESPN Chile, Disney+ Premium Chile Turki Idman TV, beIN Sports 3 Turki, beIN CONNECT Turki, TOD Timur Tengah beIN Sports HD 1, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia, TOD Afrika Selatan/Sub-Sahara SuperSport (MaXimo 1, MaXimo 2, Premier League, Premier League ROA), DStv Now / Aplikasi DStv

Manchester United menjamu Liverpool di Old Trafford dalam pertandingan Liga Premier yang sangat menentukan bagi kedua tim, dengan selisih poin yang sangat tipis antara peringkat ketiga dan keempat menjelang pertandingan ini.

United datang dalam kondisi yang cukup baik di bawah asuhan manajer sementara Michael Carrick, yang telah menstabilkan tim secara signifikan sejak mengambil alih dari Ruben Amorim pada bulan Januari. Penandatanganan kontrak jangka panjang oleh Kobbie Mainoo baru-baru ini menegaskan rasa percaya diri yang semakin tumbuh di antara para pemain, dan kemenangan beruntun di Liga Premier atas Chelsea dan Brentford telah memberikan momentum yang nyata bagi tim tuan rumah.

Namun, situasi kepelatihan masih belum jelas. Carrick masih berpeluang menduduki posisi pelatih tetap, sementara Andoni Iraola dari Bournemouth muncul sebagai kandidat pesaing. Latar belakang tersebut menambah ketegangan pada pertandingan yang pasti ingin dimenangkan oleh Carrick.

Liverpool tiba dengan masih membawa luka akibat tersingkirnya mereka dari Liga Champions: kekalahan beruntun dari Paris Saint-Germain mengakhiri kampanye Eropa mereka, dan tim asuhan Arne Slot akan bertekad untuk kembali fokus demi mengamankan posisi empat besar. Mereka berada satu poin di belakang United di peringkat keempat.

Kondisi kebugaran Mohamed Salah mendominasi pembicaraan tim tamu. Penyerang asal Mesir itu tertatih-tatih keluar saat menang atas Crystal Palace, memicu kekhawatiran, meskipun Liverpool telah mengeluarkan pernyataan untuk menenangkan kekhawatiran mengenai tingkat keparahan cedera tersebut. Ia termasuk dalam daftar pemain yang absen dalam berita susunan pemain yang telah dikonfirmasi.

Cody Gakpo harus tampil lebih baik saat Salah absen; pemain sayap asal Belanda ini tampil tidak konsisten musim ini, dan dengan pilihan penyerang Liverpool yang terbatas, pertandingan ini bisa menentukan musimnya.

Berita tim & susunan pemain

Manchester United tidak akan diperkuat oleh Luke Shaw, Matheus Cunha, dan Matthijs de Ligt karena cedera, sementara Lisandro Martinez diskors karena alasan yang tidak terkait dengan perilaku di lapangan. Susunan pemain inti yang pasti belum dirilis, tetapi pembaruan lebih lanjut akan menyusul menjelang kick-off.

Liverpool menghadapi pertandingan ini dengan daftar cedera yang cukup panjang. Mohamed Salah, Alisson Becker, Sepp van den Berg, Conor Bradley, Wataru Endo, Hugo Ekitike, Giorgi Mamardashvili, dan Stefan Bajcetic semuanya absen. Klub ini tidak memiliki pemain yang diskors, dan susunan pemain yang kemungkinan besar akan diturunkan akan dikonfirmasi menjelang kick-off. Pembaruan lebih lanjut akan diberikan segera setelah tersedia.

Performa

Manchester United telah memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di Liga Premier, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan kandang 2-1 atas Brentford, menyusul kemenangan tandang 1-0 di Chelsea. Satu-satunya kekalahan terjadi di Leeds (2-1), sementara hasil imbang 2-2 di Bournemouth dan kemenangan kandang 3-1 atas Aston Villa melengkapi rangkaian pertandingan tersebut. United telah mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Lima pertandingan terakhir Liverpool, yang terbagi di dua kompetisi, menunjukkan hasil yang beragam. Mereka telah memenangkan tiga dan kalah dua, dengan kedua kekalahan tersebut terjadi melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions, dengan selisih agregat 4-0 dalam dua leg. Di kompetisi domestik, mereka mencatat kemenangan 3-1 atas Crystal Palace, kemenangan 2-1 di kandang Everton, dan kemenangan 2-0 atas Fulham. Secara total, Liverpool telah mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut sementara kebobolan empat gol.





Rekor Head-to-Head





Kedua tim terakhir kali bertemu pada Oktober 2025, saat United meraih kemenangan 2-1 di Anfield, hasil yang akan meningkatkan kepercayaan diri tim tamu menjelang laga ini. Dalam lima pertemuan terakhir, United meraih dua kemenangan, Liverpool satu, dan dua pertandingan berakhir imbang. Dua dari pertemuan tersebut berakhir 2-2, termasuk pertandingan pada Januari 2025 di Anfield. Liverpool memang menang 3-0 dalam kedua kunjungannya ke Old Trafford pada 2024, meskipun salah satunya adalah pertandingan persahabatan pramusim.

Klasemen

Di klasemen Liga Premier, Manchester United berada di posisi ketiga dan Liverpool di posisi keempat menjelang pertandingan ini.

