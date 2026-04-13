Setelah jeda selama 24 hari, Manchester United kembali beraksi di Old Trafford, tempat mereka akan melanjutkan perjalanan mereka di Liga Premier dengan pertandingan melawan Leeds.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Manchester United vs Leeds, serta semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Manchester United vs Leeds

Premier League - Old Trafford

Pertandingan Manchester United vs Leeds akan dimulai pada 13 April pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Manchester United telah mengalami jeda yang cukup lama tanpa pertandingan sepak bola, akibat jeda internasional, absennya mereka dari kompetisi Eropa, serta tersingkirnya mereka lebih awal dari Piala FA, sehingga mereka belum bermain dalam pertandingan resmi sejak hasil imbang 2-2 di kandang Bournemouth pada 20 Maret.

United berada di posisi ketiga Liga Premier dan tampaknya berada di posisi yang tepat untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan, dengan keunggulan tujuh poin atas Chelsea yang berada di posisi keenam. Dampak Michael Carrick sangat jelas - tujuh kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya satu kekalahan dari sepuluh pertandingan pertamanya sebagai pelatih - dan pria berusia 44 tahun ini semakin memperkuat posisinya untuk mengambil alih jabatan tersebut secara permanen.

Sementara itu, Leeds telah menunjukkan bahwa mereka mampu membuat United frustrasi, dengan menghindari kekalahan dalam dua dari tiga pertemuan terakhir, termasuk hasil imbang 1-1 di awal musim ini. Tim asuhan Daniel Farke berada di peringkat ke-15 klasemen, tiga poin di atas zona degradasi, dengan tujuh kemenangan, 12 hasil imbang, dan 12 kekalahan dari 31 pertandingan. Mereka tengah berjuang untuk bertahan di liga sambil menjalani perjalanan di Piala FA, setelah lolos ke semifinal Piala FA setelah mengalahkan West Ham lewat adu penalti, dan akan menghadapi Chelsea di Wembley akhir bulan ini.

Namun, di liga, Leeds kesulitan meraih kemenangan - tidak ada kemenangan sejak awal Februari melawan Nottingham Forest - dan rekor tandang mereka menceritakan kisahnya sendiri: hanya satu kemenangan dalam 15 pertandingan tandang, dengan tujuh kekalahan dan 28 gol kebobolan.

Statistik kunci & berita cedera

United harus bermain tanpa Matthijs de Ligt, yang absen karena masalah punggung, Patrick Dorgu karena cedera hamstring, dan Harry Maguire karena skorsing, meskipun Lisandro Martinez kembali ke skuad setelah pulih dari cedera betis.

Leeds juga memiliki masalah tersendiri, dengan Anton Stach dan Joe Rodon sama-sama absen karena cedera pergelangan kaki, serta Daniel James yang tidak bisa bermain akibat masalah otot pangkal paha. Noah Okafor, Jaka Bijol, dan Gabriel Gudmundsson masih harus menjalani pemeriksaan kebugaran, sehingga keputusan mengenai partisipasi mereka akan diambil menjelang pertandingan.

Sejarah sangat berpihak pada Setan Merah di sini - mereka belum pernah kalah di kandang dari Leeds dalam 18 pertandingan liga berturut-turut dan hanya menderita satu kekalahan dalam 20 pertemuan terakhir secara keseluruhan, dengan 12 di antaranya dimenangkan.

