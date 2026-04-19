Seluruh mata dunia sepak bola tertuju ke Etihad Stadium, tempat pertarungan seru antara Manchester City dan Arsenal menjadi momen penentu dalam perebutan gelar juara yang kini menjadi salah satu yang paling sengit dalam ingatan baru-baru ini.

Cara menonton pertandingan Manchester City vs Arsenal dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Manchester City vs Arsenal

Pertandingan Manchester City vs Arsenal dimulai pada 19 April pukul 11:30 EST dan 16:30 GMT.

Pratinjau pertandingan

Ini bukan sekadar pertandingan biasa; ini adalah bentrokan antara dua kekuatan paling dominan di Liga Premier dalam beberapa musim terakhir. Arsenal tiba di Etihad sebagai pemuncak klasemen, namun mereka sangat menyadari bahwa Manchester City adalah spesialis bulan April yang sesungguhnya. Tim asuhan Pep Guardiola memiliki kebiasaan mengubah musim semi menjadi mesin kemenangan yang tak terbendung, dengan membanggakan tingkat kemenangan yang mencengangkan sebesar 87,5% di bulan ini selama enam tahun terakhir.

Meskipun Arsenal mampu menahan imbang 1-1 pada awal musim ini, tekanan dalam perebutan gelar di Etihad adalah hal yang sama sekali berbeda. Mikel Arteta telah mengubah The Gunners menjadi unit pertahanan yang tangguh - secara statistik yang terbaik di liga musim ini - tetapi mereka akan membutuhkan setiap bagian dari disiplin tersebut untuk menahan tim City yang telah tak terkalahkan dalam sembilan pertandingan dan tampaknya menemukan performa terbaiknya setiap kali trofi sudah di depan mata.

Statistik kunci & berita cedera

Angka-angka menunjukkan bahwa para penggemar akan menyaksikan pertandingan taktis yang seru, karena kedua tim ini telah berbagi hasil imbang dalam tiga dari lima pertemuan terakhir mereka. City sangat mematikan di kandang, dengan rata-rata 2,4 gol per pertandingan di Etihad, meskipun mereka akan menghadapi pertahanan Arsenal yang belum kebobolan dalam hampir setengah dari pertandingan mereka musim ini.

Dari segi cedera, The Gunners mendapat dorongan besar karena Noni Madueke diperkirakan bisa diturunkan meski sempat mengalami masalah pada pertengahan pekan, namun masih ada keraguan besar seputar kapten Martin Odegaard dan Bukayo Saka, yang keduanya sedang berjuang agar bisa fit untuk pertandingan krusial ini.

City juga memiliki masalah yang harus diatasi; sementara Ruben Dias dan Nico O’Reilly sedang dipantau, Guardiola akan waspada terhadap dampak fisik dari kemenangan telak 3-0 mereka atas Chelsea baru-baru ini.

Dengan kedua tim berpotensi kehilangan pemain kunci yang kreatif, kedalaman skuad mereka akan diuji hingga batasnya dalam pertandingan di mana kesalahan sekecil apa pun dapat menentukan nasib trofi Liga Premier.

Berita tim & susunan pemain

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Manchester City vs Arsenal hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih cocok ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: