Liverpool kembali ke Anfield akhir pekan ini dengan harapan bisa bangkit dari kekalahan di Liga Champions, saat juara bertahan Liga Premier itu menjamu Tottenham yang sedang berjuang untuk menghindari degradasi.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Liverpool vs Tottenham, serta semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Liverpool vs Tottenham dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Liverpool vs Tottenham

Liverpool vs Tottenham akan dimulai pada 15 Maret pukul 11:30 EST dan 16:30 GMT.

Pratinjau pertandingan

Belum lama ini, tepatnya pada 27 April 2025, para penggemar Liverpool masih menikmati euforia sore bersejarah di Anfield. Lima gol ke gawang Tottenham memastikan gelar juara Inggris ke-20, namun jika kita melihat situasi saat ini, suasana hati para penggemar terasa jauh dari perayaan. Pasukan Arne Slot tampak mulai menemukan ritme permainan mereka kembali dengan tiga kemenangan beruntun di liga, namun tendangan Andre yang membentur pemain lawan untuk Wolves di Molineux menjadi pukulan telak. Ditambah dengan kegagalan di leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Galatasaray, bisikan tentang masa depan Slot mulai muncul kembali. Kekalahan di sini akan menandai kekalahan liga ke-10 Liverpool musim ini, wilayah yang belum pernah mereka masuki sejak musim 2015-16.

Namun, jika ada pertandingan yang bisa menstabilkan situasi, Tottenham di kandang mungkin saja menjadi jawabannya. Spurs sedang dalam kondisi terpuruk. Igor Tudor seharusnya menjadi pemadam kebakaran, tetapi selang airnya sudah kering. Enam kekalahan beruntun di semua kompetisi, kekalahan 5-2 melawan Atletico Madrid dalam laga Liga Champions tengah pekan, dan rekor tak diinginkan sebagai manajer Spurs pertama yang kalah dalam empat laga pertamanya. The Lilywhites berada tepat di atas zona degradasi, para pendukungnya gelisah, dan kepercayaan diri mereka hancur.

Jadi, apa artinya ini untuk pertandingan Minggu? Liverpool, yang sangat ingin mempertahankan peluang mereka untuk lolos ke Liga Champions, akan menganggap ini sebagai pertandingan yang harus dimenangkan. Sementara itu, Tottenham berjuang untuk bertahan, tetapi setiap pekan sepertinya menyeret mereka lebih dalam ke dalam kubangan.

Statistik kunci & berita cedera

Laga tandang Liverpool ke Turki pada pertengahan pekan ini harus dilalui tanpa kiper utama mereka, Alisson Becker, yang absen akibat cedera otot, namun ia kemungkinan bisa kembali tepat waktu untuk menghadapi Spurs. Sementara itu, Federico Chiesa juga diperkirakan sudah bisa kembali bermain setelah pulih dari sakit. Meski demikian, ruang perawatan The Reds masih dipenuhi pemain, dengan Giovanni Leoni, Conor Bradley, Wataru Endo, dan Alexander Isak yang semuanya sedang memulihkan diri dari cedera ringan.

Situasi Tottenham bahkan lebih kacau. Micky van de Ven diskors setelah diusir saat melawan Crystal Palace, sementara Cristian Romero dan Joao Palhinha terpaksa ditarik keluar setelah benturan kepala yang parah pada pertengahan pekan. Yves Bissouma dipastikan absen, Destiny Udogie belum siap, dan Conor Gallagher masih diragukan. Ditambah lagi dengan daftar panjang pemain yang cedera jangka panjang - Lucas Bergvall, Ben Davies, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski, James Maddison, dan Wilson Odobert.

Spurs berpotensi kehilangan hingga 13 pemain saat mereka bertanding di Anfield.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Liverpool vs Tottenham hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih cocok ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: