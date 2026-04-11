Liverpool akan menghadapi Fulham dalam laga Liga Premier di Anfield dengan upaya menghentikan rentetan tiga kekalahan beruntun. Arne Slot berada di bawah tekanan untuk menstabilkan tim, dan pertandingan ini terasa seperti peluang penting bagi timnya untuk bangkit.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Liverpool vs Fulham, serta semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Liverpool vs Fulham dengan VPN

Waktu kick-off Liverpool vs Fulham

Liverpool vs Fulham akan dimulai pada 11 Apr pukul 12:30 EST dan 17:30 GMT.

Pratinjau pertandingan

Liverpool memang sedang tidak dalam performa terbaiknya belakangan ini. Sejak awal Maret, mereka hanya berhasil meraih dua kemenangan dari delapan pertandingan di semua kompetisi, dengan satu hasil imbang dan lima kekalahan. Tiga pertandingan terakhir mereka semuanya berakhir dengan kekalahan, dengan skor agregat 8-1. Titik terendah terjadi di perempat final Piala FA, di mana Manchester City menghancurkan mereka 4-0, dan keadaan tidak membaik di pertengahan pekan dengan kekalahan 2-0 pada leg pertama perempat final Liga Champions melawan PSG. Pertandingan itu menghasilkan gol terendah yang diharapkan di bawah Arne Slot. Di liga, mereka dikalahkan 2-1 di kandang Brighton sebelum jeda internasional, dan angka-angkanya tidak terlihat bagus - sejak akhir September, Liverpool telah kalah lebih banyak pertandingan liga (10) daripada yang mereka menangkan (sembilan), dengan 11 tim mengumpulkan lebih banyak poin dalam periode tersebut.

Getty Images

Satu-satunya hal yang menghibur adalah bahwa finis di posisi kelima masih akan memastikan tiket ke Liga Champions musim depan, dan Liverpool saat ini menempati posisi tersebut dengan tujuh pertandingan tersisa. Mereka tertinggal lima poin dari Aston Villa di posisi keempat dan hanya unggul tiga poin dari Everton di posisi kedelapan, jadi selisihnya sangat tipis.

Di sisi lain, Fulham mulai menunjukkan performa yang membaik. Setelah mengawali tahun 2026 dengan hanya dua kemenangan dari delapan laga liga, mereka kini telah meraih tiga kemenangan dari lima pertandingan terakhir, termasuk kemenangan 3-1 atas Burnley. Dalam enam pekan terakhir, hanya empat tim yang mengumpulkan poin lebih banyak, dan mereka telah menunjukkan ketangguhan dengan meraih delapan poin saat sempat tertinggal dalam pertandingan tahun ini — hanya dikalahkan oleh Bournemouth dan Manchester United. Berada di peringkat kesembilan, mereka masih mengejar tempat di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak musim 2011-12, hanya terpaut dua poin dari tujuh besar dan lima poin di belakang Liverpool. Kekhawatiran bagi tim asuhan Marco Silva adalah rekor tandang mereka: meski tampil kuat di kandang, menempati peringkat kelima di liga, mereka kesulitan saat bertandang dengan hanya mengumpulkan 15 poin dari 15 pertandingan dan menelan delapan kekalahan.

Statistik utama & berita cedera

Liverpool masih harus menghadapi beberapa pemain yang absen, dengan Alisson Becker, Wataru Endo, Conor Bradley, dan Giovanni Leoni semuanya absen karena cedera.

Fulham juga memiliki masalah tersendiri – pemain sayap asal Brasil Kevin absen, sementara Calvin Bassey dan Kenny Tete diragukan dan perlu diperiksa kembali menjelang kickoff.

Getty Images

Dari segi statistik, sejarah tidak berpihak pada Fulham, karena mereka hanya berhasil meraih dua kemenangan dalam 32 kunjungan liga ke Anfield, namun satu area di mana mereka tampil kuat musim ini adalah gol-gol di menit-menit akhir. Tidak ada tim yang mencetak lebih banyak gol dalam 20 menit terakhir selain Fulham, dengan 18 gol, setara dengan Liverpool. Yang menarik adalah bahwa Liverpool telah kebobolan 18 gol dalam periode yang sama, lebih banyak daripada tim lain mana pun, yang bisa membuat babak-babak akhir pertandingan ini menjadi sangat menarik.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

