Upaya Liverpool untuk mengamankan posisi lima besar di Liga Premier akan membawa mereka menghadapi tim yang selalu menyulitkan mereka musim ini, Crystal Palace.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Liverpool vs Crystal Palace, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Liverpool vs Crystal Palace

Liverpool vs Crystal Palace akan dimulai pada 25 Apr 2026 pukul 10:00 EST dan 15:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Setelah menang 2-1 dalam Derby Merseyside berkat gol penentu kemenangan dramatis Virgil van Dijk pada menit ke-100, Liverpool masih berpeluang merebut tiket ke Liga Champions. Kemenangan itu baru yang kedua bagi The Reds dalam enam pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi (4 kekalahan). Namun, mereka berharap bahwa dengan hanya menderita dua kekalahan dalam 15 pertandingan kandang terakhir mereka (9 kemenangan, 4 seri) - yang terjadi saat melawan PSG dan Man City - akan membantu mereka mengalahkan Palace, yang memberikan kekalahan pertama Liverpool musim ini.

Palace bertandang ke Anfield dengan penuh percaya diri, setelah hanya menderita satu kekalahan dalam delapan pertandingan terakhir mereka (4 kemenangan, 3 seri), yang terbaru bermain imbang 0-0 dengan West Ham untuk meraih clean sheet ke-12 di Liga Premier musim ini. The Eagles juga kini hanya kalah satu kali dari enam pertandingan liga terakhir mereka.

Statistik penting & cedera

Palace telah mengalahkan Liverpool tiga kali musim ini, dan akan berusaha untuk melengkapi double kemenangan liga ketiga mereka atas Liverpool di sini, sekaligus menjadi tim pertama yang mengalahkan The Reds di Anfield dua kali dalam satu musim sejak Arsenal pada 2006/07.

Pertandingan Liverpool telah mencatatkan rekor Liga Premier dengan sembilan gol kemenangan di waktu tambahan babak kedua musim ini.

Palace telah mencetak tepat dua gol dalam lima pertandingan terakhir mereka di Liga Premier melawan juara bertahan.

Liverpool mungkin tidak diperkuat oleh kiper Alisson dan Giorgi Mamardashvili karena cedera, sementara Palace kehilangan Adam Wharton dalam pertandingan melawan West Ham.

