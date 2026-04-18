Cara menonton pertandingan Liga Premier Leeds vs Wolverhampton Wanderers hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan Liga Premier antara Leeds dan Wolverhampton Wanderers, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Elland Road dipastikan akan bergema saat Leeds berupaya mengantarkan The Whites meraih kemenangan dan mengambil langkah besar menuju zona aman Liga Premier melawan Wolves yang sedang terpuruk.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Leeds vs Wolverhampton Wanderers, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatPeacock
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara Menonton Leeds vs Wolverhampton Wanderers dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung.

Waktu kick-off Leeds vs Wolverhampton Wanderers

Leeds vs Wolverhampton Wanderers akan dimulai pada 18 Apr pukul 10:00 EST dan 15:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Suasana di West Yorkshire diperkirakan akan sangat meriah saat Leeds kembali ke kandang setelah meraih kemenangan telak yang membangkitkan kepercayaan diri atas Manchester United awal pekan ini. Kemenangan 2-1 di Old Trafford itu mengakhiri puasa gol yang memusingkan dan membawa tim asuhan Daniel Farke unggul enam poin dari zona degradasi, sehingga memberi mereka ruang bernapas yang sangat dibutuhkan. Kini, fokus beralih ke Elland Road, di mana tujuannya adalah memperbaiki rekor kandang yang belakangan ini sering berakhir imbang. 

Mereka akan menghadapi tim Wolverhampton Wanderers yang saat ini terpuruk di dasar klasemen dan berjuang untuk bertahan hidup. Meskipun Wolves kesulitan menunjukkan konsistensi dan baru saja mengalami kekalahan telak di West Ham, mereka tetap menjadi tim yang berbahaya dalam serangan balik, menjadikan pertandingan ini sebagai pertemuan berisiko tinggi di mana satu momen klinis dapat menentukan hasil pertandingan sore ini.

Statistik penting & berita cedera

Di sisi cedera, Leeds harus menjalani laga ini tanpa beberapa pilar utama, karena Joe Rodon, Anton Stach, dan Daniel James absen akibat cedera. Namun, mereka akan sangat mengandalkan Dominic Calvert-Lewin, yang memimpin tim dengan 10 gol musim ini dan akan menjadi titik fokus serangan. 

Wolves juga memiliki kendala tersendiri, tanpa kehadiran Sam Johnstone dan Matt Doherty, sementara Yerson Mosquera sedang menjalani skorsing. 

Secara statistik, rekor pertemuan kedua tim ini sangat ketat — Leeds sedikit unggul dengan sembilan kemenangan berbanding delapan milik Wolves. Menariknya, terlepas dari posisi mereka di klasemen, kedua tim sama-sama telah mencatatkan enam clean sheet musim ini, yang menunjukkan bahwa meski Leeds diunggulkan di atas kertas, menembus pertahanan Wolves yang gigih mungkin membutuhkan sedikit sentuhan ajaib khas West Yorkshire.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Leeds United vs Wolverhampton Wanderers

3-4-2-1

26
K. Darlow
24
J. Justin
5
P. Struijk
15
J. Bijol
4
E. Ampadu
2
J. Bogle
22
A. Tanaka
3
G. Gudmundsson
19
N. Okafor
11
B. Aaronson
9
D. Calvert-Lewin
1
J. Sa
37
L. Krejci
4
S. Bueno
24
T. Gomes
8
J. Gomes
27
J. Bellegarde
38
J. Tchatchoua
36
M. Mane
3
H. Bueno
7
Andre
9
A. Armstrong

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Farke

Pemain Pengganti

Manajer

  • R. Edwards

Pemain cedera dan kena skors

Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

LEE

Last 5 matches

WOL

4

Menang

0

Seri

1

Menang

12

Gol tercipta

7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Leeds vs Wolverhampton Wanderers hari ini

  1. Unduh & Pasang: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

