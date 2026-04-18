Elland Road dipastikan akan bergema saat Leeds berupaya mengantarkan The Whites meraih kemenangan dan mengambil langkah besar menuju zona aman Liga Premier melawan Wolves yang sedang terpuruk.

Waktu kick-off Leeds vs Wolverhampton Wanderers

Leeds vs Wolverhampton Wanderers akan dimulai pada 18 Apr pukul 10:00 EST dan 15:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Suasana di West Yorkshire diperkirakan akan sangat meriah saat Leeds kembali ke kandang setelah meraih kemenangan telak yang membangkitkan kepercayaan diri atas Manchester United awal pekan ini. Kemenangan 2-1 di Old Trafford itu mengakhiri puasa gol yang memusingkan dan membawa tim asuhan Daniel Farke unggul enam poin dari zona degradasi, sehingga memberi mereka ruang bernapas yang sangat dibutuhkan. Kini, fokus beralih ke Elland Road, di mana tujuannya adalah memperbaiki rekor kandang yang belakangan ini sering berakhir imbang.

Mereka akan menghadapi tim Wolverhampton Wanderers yang saat ini terpuruk di dasar klasemen dan berjuang untuk bertahan hidup. Meskipun Wolves kesulitan menunjukkan konsistensi dan baru saja mengalami kekalahan telak di West Ham, mereka tetap menjadi tim yang berbahaya dalam serangan balik, menjadikan pertandingan ini sebagai pertemuan berisiko tinggi di mana satu momen klinis dapat menentukan hasil pertandingan sore ini.

Statistik penting & berita cedera

Di sisi cedera, Leeds harus menjalani laga ini tanpa beberapa pilar utama, karena Joe Rodon, Anton Stach, dan Daniel James absen akibat cedera. Namun, mereka akan sangat mengandalkan Dominic Calvert-Lewin, yang memimpin tim dengan 10 gol musim ini dan akan menjadi titik fokus serangan.

Wolves juga memiliki kendala tersendiri, tanpa kehadiran Sam Johnstone dan Matt Doherty, sementara Yerson Mosquera sedang menjalani skorsing.

Secara statistik, rekor pertemuan kedua tim ini sangat ketat — Leeds sedikit unggul dengan sembilan kemenangan berbanding delapan milik Wolves. Menariknya, terlepas dari posisi mereka di klasemen, kedua tim sama-sama telah mencatatkan enam clean sheet musim ini, yang menunjukkan bahwa meski Leeds diunggulkan di atas kertas, menembus pertahanan Wolves yang gigih mungkin membutuhkan sedikit sentuhan ajaib khas West Yorkshire.

Berita tim & susunan pemain

