Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Cara menonton pertandingan Liga Premier Leeds vs Brentford hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan Liga Premier antara Leeds dan Brentford, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Leeds masih berjuang untuk bertahan di Liga Premier, namun penurunan performa mereka kali ini terjadi pada saat yang kurang tepat, karena Brentford akan bertandang ke Elland Road.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Leeds vs Brentford, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

ASUSA Network
InggrisSky Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Leeds vs Brentford dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN Dapatkan Express!

Cara menonton dan streaming langsung Leeds vs Brentford secara gratis

 Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru USA Network dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari. 

Tonton pertandingan Leeds vs Brentford secara langsung di DirecTV.Mulai uji coba gratis

Waktu kick-off Leeds vs Brentford

Pertandingan Leeds vs Brentford akan dimulai pada 21 Maret 2026 pukul 16:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Leeds tampil gigih dengan sepuluh pemain untuk meraih hasil imbang 0-0 melawan Crystal Palace pada pertandingan terakhir, namun The Peacocks kini belum pernah menang dalam lima pertandingan terakhir. Pasukan Daniel Farke gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhir, membuat mereka hanya unggul tiga poin dari zona degradasi.

Brentford kehilangan keunggulan dua gol dan berakhir imbang 2-2 dengan klub terbawah Wolves pada pertandingan terakhir, tetapi mereka tetap hanya tertinggal dua poin dari enam besar. Namun, The Bees telah memenangkan 11 dari 13 pertandingan EPL terakhir mereka melawan tim-tim yang baru promosi.

Statistik penting & berita cedera

Gabriel Gudmundsson dari Leeds diskors, sementara Mikkel Damsgaard diragukan tampil untuk Brentford setelah mengalami cedera ringan pada hari Senin.

Brentford telah memenangkan lima dari tujuh pertandingan tandang terakhir mereka di Liga Premier.

Igor Thiago akan menjadi pemain Brentford ketiga yang mencetak 20 gol dalam satu musim Liga Premier jika ia mencetak gol di sini.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Leeds United vs Brentford

Leeds UnitedHome team crest

3-4-2-1

Formasi

4-1-4-1

Home team crestBRE
26
K. Darlow
6
J. Rodon
15
J. Bijol
5
P. Struijk
4
E. Ampadu
2
J. Bogle
18
A. Stach
24
J. Justin
11
B. Aaronson
44
I. Gruev
9
D. Calvert-Lewin
1
C. Kelleher
33
M. Kayode
23
K. Lewis-Potter
22
N. Collins
4
S. van den Berg
7
K. Schade
19
D. Ouattara
8
M. Jensen
18
Y. Yarmoliuk
6
J. Henderson
9
I. Thiago

Manajer

  • D. Farke

Manajer

  • K. Andrews

Pemain cedera dan kena skors

Performa

LEE
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
4/3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

BRE
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/9
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

LEE

Last 5 matches

BRE

1

Menang

3

Seri

1

Menang

7

Gol tercipta

9
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Leeds vs Brentford hari ini

  1. Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Atasi pembatasan geografis dengan VPN.Dapatkan Express!