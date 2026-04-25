Tepi Sungai Thames di Craven Cottage akan menjadi tuan rumah pertandingan krusial Liga Premier, di mana suasana yang relatif tenang dari laga antara tim papan tengah berpadu dengan intensitas sengit dan penuh taruhannya dalam perebutan tiket Liga Champions.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris pertandingan Fulham vs Aston Villa, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Fulham vs Aston Villa

Pertandingan Fulham vs Aston Villa akan dimulai pada 25 Apr pukul 07:30 EST dan 12:30 GMT.

Pratinjau pertandingan

Fulham memasuki laga akhir pekan ini dengan target mengakhiri musim yang memuaskan dengan hasil positif, saat ini berada di peringkat ke-12 klasemen dengan sedikit perubahan yang diperkirakan terjadi di bagian bawah paruh atas klasemen. Setelah baru saja bermain imbang tanpa gol di kandang Brentford, The Cottagers berusaha menunjukkan konsistensi di hadapan para pendukung tuan rumah saat menghadapi tim tamu yang bertaruh segalanya dalam laga ini.

Aston Villa, yang saat ini menduduki posisi keempat yang sangat penting, tiba di The Cottage dengan beban berat kualifikasi Eropa di pundak mereka. Baru saja meraih kemenangan menegangkan 4-3 atas Sunderland, skuad asuhan Unai Emery menyadari bahwa setiap poin pada tahap musim ini tidak bisa ditawar-tawar jika mereka ingin menahan laju para pesaing. Perbedaan motivasi ini menjadi latar belakang untuk pertandingan sore yang menarik, di mana kurangnya tekanan pada tuan rumah bisa menjadi berbahaya melawan tim tamu yang putus asa dan fokus, dalam suasana London yang menjanjikan akan sangat meriah.

Statistik kunci & berita cedera

Dari segi kebugaran, Fulham menghadapi masalah dengan absennya Kenny Tete akibat cedera kaki dan Kevin yang mengalami memar pada metatarsal, yang semakin menguji kedalaman skuad mereka. Di sisi lain, Aston Villa terus menghadapi absennya Alysson dan Boubacar Kamara, yang masih absen karena cedera otot dan lutut.

Data statistik sangat menguntungkan tim tamu, karena Aston Villa telah mendominasi pertemuan-pertemuan head-to-head belakangan ini, dengan memenangkan lima laga terakhir di Liga Premier melawan Fulham dengan skor agregat 12-4. Dengan Ollie Watkins dari Villa yang terus menjadi sumber gol yang andal dan Fulham yang bertekad untuk menjadi pengganggu dalam perebutan empat besar, pertandingan siang hari ini diprediksi akan menjadi pertarungan taktis di mana beban emosional klasemen liga mungkin akan lebih menentukan alur permainan daripada performa terkini.

