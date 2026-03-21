Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Cara menonton pertandingan Liga Premier Everton vs Chelsea hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Everton akan menjamu Chelsea di Goodison Park dalam laga seru Liga Premier, di mana kedua tim sama-sama bertekad untuk bangkit dari performa yang kurang konsisten dan menemukan kembali konsistensi mereka.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Everton vs Chelsea, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

ASUSA Network
InggrisSky Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Everton vs Chelsea dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Everton vs Chelsea

Pertandingan Everton vs Chelsea dimulai pada 21 Maret pukul 12:30 EST dan 17:30 GMT.

Pratinjau pertandingan

Pasukan David Moyes saat ini berada di peringkat kedelapan, posisi yang membuat mereka tetap berpeluang lolos ke kompetisi Eropa - panggung yang belum pernah mereka injak sejak musim 2017-18. 

Everton, bagaimanapun, baru saja menelan kekalahan telak 2-0 dari Arsenal, dan sementara mereka berusaha bangkit, Chelsea pun harus menghadapi masalahnya sendiri. 

Tim asuhan Liam Rosenior menelan kekalahan tipis 1-0 di kandang melawan Newcastle pada akhir pekan lalu, dan keadaan semakin memburuk ketika Paris Saint-Germain mengalahkan mereka dengan mudah di Liga Champions di Stamford Bridge, sehingga The Blues tersingkir di babak 16 besar. 

Statistik penting & berita cedera

Everton harus bermain tanpa James Tarkowski dan Jarrad Branthwaite saat melawan Arsenal, dengan Branthwaite kini tampaknya lebih mungkin kembali bermain akhir pekan ini. Tyrqiue George tidak akan tersedia saat menghadapi klub induknya, sementara Carlos Alcaraz dan Jack Grealish tetap absen dalam jangka panjang.

Chelsea juga memiliki masalah cedera sendiri - Reece James masih absen, meskipun Malo Gusto berpotensi kembali masuk skuad setelah absen dalam laga melawan PSG karena sakit. Secara historis, Everton kesulitan menembus pertahanan Chelsea, gagal mencetak gol dalam empat pertemuan terakhir, namun mereka hanya kalah sekali dalam delapan pertemuan terakhir di Goodison Park. Secara keseluruhan, rekor head-to-head lebih menguntungkan Chelsea, dengan 78 kemenangan dibandingkan 60 kemenangan Everton, serta 57 hasil imbang.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Everton vs Chelsea

4-2-3-1

1
J. Pickford
15
J. O'Brien
5
M. Keane
16
V. Mykolenko
37
J. Garner
10
I. Ndiaye
27
I. Gueye
42
T. Iroegbunam
7
D. McNeil
22
K. Dewsbury-Hall
9
Beto
1
R. Sanchez
21
J. Hato
3
M. Cucurella
29
W. Fofana
27
M. Gusto
10
C. Palmer
49
A. Garnacho
8
E. Fernandez
7
P. Neto
25
M. Caicedo
20
J. Pedro

Manajer

  • D. Moyes

Manajer

  • L. Rosenior

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Form

EVE
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

CHE
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/12
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

EVE

Last 5 matches

CHE

1

Menang

1

Seri

3

Menang

2

Gol tercipta

9
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
0/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Everton vs Chelsea hari ini

  1. Unduh & Pasang: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

