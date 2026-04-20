West Ham akan bertandang ke markas Crystal Palace, yang lolos ke semifinal Conference League, dengan menyadari bahwa nasib kelangsungan mereka di liga ada di tangan mereka sendiri.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Crystal Palace vs West Ham, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Crystal Palace vs West Ham

Premier League - Premier League Selhurst Park

Pertandingan Crystal Palace vs West Ham dimulai pada 20 Apr 2026 pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Crystal Palace baru saja lolos ke semifinal Liga Konferensi Eropa setelah mengalahkan tim Italia Fiorentina dengan agregat 4-2. Tim asuhan Oliver Glasner telah mengumpulkan 13 poin dari tujuh pertandingan terakhir mereka di Liga Premier Inggris setelah sembilan kali berturut-turut tidak pernah menang. Mereka juga memenangkan dua pertandingan terakhir mereka di Selhurst Park.

West Ham, yang sedang berjuang menghindari degradasi, menikmati hasil akhir pekan ini tanpa harus turun ke lapangan, khususnya hasil imbang 2-2 Tottenham dengan Brighton, yang membuat Spurs tetap berada di zona degradasi. Kini, The Hammers memiliki satu pertandingan lebih banyak daripada tim asal London tersebut dan ingin memanfaatkannya sepenuhnya. Hal yang menggembirakan, mereka telah memenangkan lima dari 11 pertandingan terakhir mereka di Liga Premier Inggris.

Statistik penting & kabar cedera

Adam Wharton dan Maxence Lacroix mengalami cedera pada babak pertama dalam kekalahan Kamis lalu melawan Fiorentina; yang pertama mengalami cedera otot adduktor dan yang kedua mengalami cedera lutut. Eddie Nketiah, Cheick Doucoure, dan Evann Guessand tidak akan bermain dalam pertandingan ini.

West Ham telah memenangkan empat dari tujuh pertandingan tandang terakhir mereka di semua kompetisi, setelah hanya memenangkan satu dari 11 pertandingan pertama mereka pada musim 2025-26.

Jarrod Bowen telah mencetak gol dalam dua pertandingan liga terakhirnya melawan Palace.

Dua gol Jean-Philippe Mateta melawan Newcastle pekan lalu membuatnya mencetak 48 gol di Liga Premier bersama Palace - hanya Wilfried Zaha yang telah mencetak 50 gol untuk klub tersebut di kompetisi ini.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain 9 E. Nketiah

29 E. Guessand

28 C. Doucoure Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

