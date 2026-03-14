Chelsea dan Newcastle akan bertanding di Stamford Bridge, dengan harapan telah pulih dari kelelahan setelah laga Liga Champions tengah pekan lalu.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Chelsea vs Newcastle United, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Chelsea vs Newcastle United

Chelsea vs Newcastle akan dimulai pada 14 Maret 2026 pukul 13:30 EST dan 17:30 GMT.

Pratinjau pertandingan

Kekalahan 5-2 Chelsea dari PSG pada Rabu lalu dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions merupakan kekalahan pertama mereka di bawah asuhan Liam Rosenior saat menghadapi tim selain Arsenal. Meskipun performa mereka telah meningkat pesat di bawah kepemimpinan Rosenior, hilangnya poin di kandang sendiri baru-baru ini saat menghadapi Leeds dan Burnley yang berada di papan bawah menyoroti beberapa kebiasaan buruk yang belum bisa mereka hilangkan. The Blues memang berhasil mengejar ketertinggalan dari Aston Villa pada pertandingan terakhir dengan mengalahkan The Villans 4-1 di Villa Park, sehingga mereka hanya tertinggal tiga poin dari tim asuhan Unai Emery, yang menduduki posisi keempat.

Newcastle menampilkan performa gemilang melawan Barcelona di St James' Park pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, namun akhirnya harus puas dengan hasil imbang 1-1 setelah penalti Lamine Yamal di menit-menit akhir. Hal itu melengkapi hasil yang campur aduk dalam empat pertandingan kandang berturut-turut di tiga kompetisi. Kekalahan di Liga Premier melawan Everton diikuti oleh kemenangan atas Manchester United, lalu kekalahan dari Manchester City di Piala FA, dan hasil yang disebutkan di atas melawan Barca.

Statistik penting & kabar cedera

The Blues masih tanpa Levi Colwill yang absen dalam jangka panjang, tetapi Estevao hampir kembali.

Chelsea telah bermain imbang dalam dua pertandingan kandang terakhir mereka di liga, melawan Burnley dan Leeds.

Joao Pedro telah mencetak 14 gol dan lima assist di Liga Premier musim ini untuk Chelsea.

Bruno Guimaraes, Fabian Schar, dan Lewis Miley masih absen dalam jangka panjang untuk Newcastle.

Newcastle sudah 14 pertandingan berturut-turut tanpa mencatatkan clean sheet di semua kompetisi.

NordVPN

