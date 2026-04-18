Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoChelsea
Stamford Bridge
team-logoManchester United
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Liga Premier Chelsea vs Manchester United hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan Liga Premier antara Chelsea dan Manchester United, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Lampu-lampu terang Stamford Bridge akan menjadi saksi pertarungan krusial saat dua raksasa sepak bola Inggris saling berhadapan dengan ambisi Eropa mereka yang kini berada di ujung tanduk.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Chelsea vs Manchester United, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatPeacock
InggrisTNT Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara Menonton Chelsea vs Manchester United dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung.

Waktu kick-off Chelsea vs Manchester United

crest
Chelsea vs Manchester United akan dimulai pada 18 Apr pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Pertandingan ini selalu memiliki bobot tersendiri, namun ketegangan terasa semakin memuncak seiring Premier League memasuki fase akhir musim. Manchester United tiba di London Barat dengan menempati posisi ketiga klasemen, bertekad untuk bangkit kembali setelah kekalahan mengecewakan 2-1 dari Leeds. 

Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images

Sementara itu, tim Chelsea asuhan Liam Rosenior sedang mencari respons besar setelah kekalahan telak dari Manchester City. Dengan keunggulan tujuh poin yang dimiliki Setan Merah atas The Blues, pertandingan ini pada dasarnya merupakan "pertandingan enam poin" bagi Chelsea; kemenangan di sini bisa membuka peluang lebar-lebar dalam perebutan tiket Liga Champions, sementara kemenangan United hampir pasti akan mengukuhkan posisi mereka di empat besar. 

Statistik penting & berita cedera

Sejarah menunjukkan bahwa para penggemar mungkin akan menyaksikan pertandingan yang ketat, karena pertemuan terakhir antara kedua tim ini sering berakhir imbang, meskipun United berhasil menang tipis 2-1 pada pertandingan sebelumnya di bulan September. 

Di sisi cedera, kedua manajer menghadapi masalah serius. Chelsea cemas dengan kondisi kebugaran kapten Reece James dan Trevoh Chalobah, meski ada secercah harapan bahwa Filip Jorgensen bisa kembali ke skuad setelah menjalani operasi kecil. 

Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images

Situasinya bahkan lebih parah bagi pertahanan United asuhan Michael Carrick; Harry Maguire secara resmi absen karena skorsing tambahan dari FA, dan Lisandro Martinez juga absen setelah mendapat kartu merah saat melawan Leeds. Sementara itu, Matthijs de Ligt masih absen dalam jangka panjang.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Chelsea vs Manchester United

ChelseaHome team crest

4-2-3-1

Formasi

Home team crestMUN
1
R. Sanchez
29
W. Fofana
3
M. Cucurella
21
J. Hato
27
M. Gusto
17
A. Santos
7
P. Neto
25
M. Caicedo
8
E. Fernandez
10
C. Palmer
20
J. Pedro
31
S. Lammens
26
A. Heaven
23
L. Shaw
3
N. Mazraoui
2
D. Dalot
25
M. Ugarte
16
Amad
18
Casemiro
10
M. Cunha
8
B. Fernandes
30
B. Sesko

MUNAway team crest

Pemain Pengganti

Manajer

  L. Rosenior

Pemain Pengganti

Manajer

  M. Carrick

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

CHE
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
0/5

MUN
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
9/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
5/5

Rekor Head-to-Head

CHE

Last 5 matches

MUN

2

Menang

1

Seri

2

Menang

8

Gol tercipta

8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Chelsea vs Manchester United hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Pasang: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

