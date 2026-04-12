Chelsea akan menghadapi ujian berat saat menjamu Manchester City di Stamford Bridge, dengan tim tuan rumah berada di bawah tekanan besar untuk kembali ke jalur kemenangan jika ingin mempertahankan harapan mereka lolos ke Liga Champions.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris pertandingan Chelsea vs Manchester City, serta semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Chelsea vs Manchester City akan dimulai pada 12 Apr pukul 11:30 EST dan 16:30 GMT.

Chelsea menghadapi akhir pekan ini dalam tekanan setelah dua kekalahan beruntun melawan Newcastle dan Everton membuat mereka tergelincir ke peringkat keenam klasemen. Mereka kini hanya tertinggal satu poin dari Liverpool di peringkat kelima dan tujuh poin di belakang Aston Villa di peringkat keempat, sehingga ruang untuk kesalahan semakin menyempit. Menambah ketegangan, wakil kapten Enzo Fernandez akan absen untuk pertandingan kedua berturut-turut akibat skorsing yang dijatuhkan klub.

Manchester City tiba di London dengan momentum yang sedang bagus. Baru saja mengangkat trofi Carabao Cup dan kemudian menghancurkan Liverpool di Piala FA, tim asuhan Pep Guardiola kini mengalihkan fokus mereka kembali ke liga. Dengan Arsenal yang bermain lebih awal di akhir pekan ini, City akan berupaya keras untuk memperkecil jarak di puncak klasemen dan menjaga persaingan perebutan gelar tetap hidup. Semua itu menciptakan pertarungan yang menarik: Chelsea yang sangat ingin menghidupkan kembali upaya mereka untuk lolos ke Liga Champions, dan City yang ingin menambah tekanan dalam perburuan gelar Liga Premier lainnya.

Daftar cedera Chelsea terus memengaruhi persiapan menjelang akhir pekan ini. Kapten Reece James masih berjuang melawan waktu untuk pulih dari cedera paha, sementara Fernandez tetap absen setelah komentarnya baru-baru ini mengenai masa depannya. Filip Jorgensen sedang memulihkan diri dari operasi selangkangan, Benoît Badiashile berharap bisa pulih dari sakit tepat waktu untuk tampil, tetapi Trevor Chalobah masih membutuhkan beberapa minggu lagi untuk kembali.

Di sisi lain, City mendapat dorongan dengan kembalinya Ruben Dias ke skuad, meskipun Pep Guardiola mungkin tetap mempercayai Abdukodir Khusanov dan Marc Guehi mengingat performa apik mereka belakangan ini. John Stones diperkirakan masih absen.

City juga memiliki sejarah di pihak mereka - tak terkalahkan dalam sembilan pertemuan terakhir di Liga Premier melawan Chelsea, dengan enam kemenangan dan tiga hasil imbang dalam rentang tersebut.

