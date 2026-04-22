Manchester City bisa naik ke puncak klasemen Liga Premier dan secara resmi memastikan degradasi Burnley ke Championship jika menang pada Rabu ini.

Waktu kick-off Burnley vs Manchester City

Premier League - Premier League Turf Moor

Burnley vs Manchester City akan dimulai pada 22 Apr 2026 pukul 16:00 EST dan 21:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Tim Clarets asuhan Scott Parker mengalami kekalahan telak 4-1 dari Nottingham Forest pada hari Minggu, dengan keunggulan satu gol di babak pertama sirna setelah kebobolan empat gol dalam 32 menit terakhir; ini merupakan kekalahan ke-45 Burnley dalam 71 pertandingan terakhir mereka di Liga Premier. Kekalahan ke-46 akan secara resmi membuat mereka terdegradasi ke divisi dua.

Empat minggu setelah kemenangan mereka di final EFL Cup atas Arsenal, Man City memberikan pukulan psikologis yang besar dalam perebutan gelar Liga Premier dengan kemenangan telak 2-1 atas The Gunners berkat gol-gol dari Rayan Cherki dan Erling Haaland. Satu kekalahan dalam 20 laga liga terakhir mereka (13 menang, 6 imbang) menunjukkan bahwa tim asuhan Pep Guardiola sedang dalam performa terbaik pada waktu yang tepat. Saat ini tertinggal tiga poin dari Arsenal dengan satu pertandingan tersisa, City bertandang ke Turf Moor setelah mengumpulkan poin tandang lebih banyak daripada tim Liga Premier lainnya sejak awal Desember.

Statistik penting & berita cedera

Burnley telah kalah dalam 11 pertemuan terakhir di liga melawan City, rekor kekalahan terpanjang mereka melawan satu lawan dalam sejarah.

Erling Haaland rata-rata mencetak satu gol setiap 36 menit saat melawan Burnley.

Hannibal masih absen untuk Burnley, sementara Rodri dari City ditarik keluar karena cedera ringan saat melawan Arsenal.

